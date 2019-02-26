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單親辣媽在家超清涼！　冷氣工「偷拍視角」超邪惡…網看她姿勢嗨了

記者田暐瑋／綜合報導

網路女模T妹（Tiffany Chen）2018年7月生下兒子「T寶」，可能是人紅是非多的關係，一舉一動經常引發爭議。日前她PO出在家被「修冷氣師傅」偷拍的邪惡視角照，渾圓臀型和美腿一覽無遺，讓不少網友興奮直呼：「害我想要換工作了！」

T妹作風大膽，找師傅來家裡修冷氣照樣穿著清涼，一件貼身短上衣、高衩熱褲，不只平坦腹部露出一大截，一雙白皙修長的美腿和蜜桃般的臀型也都看得清清楚楚，她發現被偷拍後，要了照片PO上網大讚：「#總是覺得有手機對著我定格#不做攝影師太可惜了。」

▲T妹。（圖／翻攝自T妹臉書）

▲T妹。（圖／翻攝自T妹臉書）

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這張冷氣工偷拍視角照曝光後，引起留言區一陣暴動，女網友羨慕T妹產後身材迅速恢復，小腹平坦像是沒生過一般，而男網友則是狂噴鼻血，興奮說「我會修電腦，有缺嗎」、「還有什麽要修嗎」、「這水電工太幸福」、「我也想去當水電工」。

T妹身為單親媽媽，一肩扛起養育兒子的責任，提及孩子生父，她曾怒嗆：「對了！你這枚精子很貴，已經給了你爸三百萬！在臨盆前二個星期回來，結果偷把我的帳戶錢全部盜領光！一口飯都不留給你吃，連產費都不留半毛…要我在馬桶自己生下你的概念。」

▲T妹。（圖／翻攝自T妹臉書）

▲T妹PO出邪惡視角照。（圖／翻攝自T妹臉書）

T妹坦言，自己從沒後悔生下兒子，一看見孩子天真的眼神，一切痛苦都值得，「懷孕期間 我真的有想從樓上跳下去，但我知道肚子有你⋯ 我不可以傷害你！當生產後 我告訴自己，你已經沒有爸爸，更不能沒有媽媽…你不能沒有我，只有我會保護你。」她也希望，有天兒子會理解她的用心良苦，未來做個有用的人才。

▲T妹PO出邪惡視角照。（圖／翻攝自T妹臉書）

▲T妹發文。（圖／翻攝自T妹臉書）

▲T妹。（圖／翻攝自T妹臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自T妹臉書）

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

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