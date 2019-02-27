企鵝妹半夜喝茫「醉倒東區路邊」！　直播開趴崩壞…6000人看影片傻眼

記者田暐瑋／綜合報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）目前正在台灣學習中文，直播內容更是常常引起討論，多次喝醉開直播的她，日前為了慶祝第一期課程快要結束，找朋友一起出門狂歡，最後喝茫、眼神渙散，又想要轉戰KTV，不過半路似乎不勝酒力，竟然就這樣倒在東區路邊，嚇得正在看直播的爸媽趕緊打給弟弟出門救人。

▲企鵝妹喝酒慶祝期末。（圖／翻攝自卡提諾論壇）



企鵝妹日前慶祝第一期課程將在3月初結束，邊開直播邊來個期末大解放，她先是和朋友到道具店玩了一下，再去一般餐廳吃飯，下一攤再去喝酒狂歡，玩到最後她妝容全花，醉到走路歪歪扭扭，說話也語無倫次，在前往KTV的路上還直接跪倒，下一秒就這樣躺在人行道上，讓人相當傻眼。

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▲企鵝妹醉倒街頭。（圖／翻攝自卡提諾論壇）



好不容易到了KTV，企鵝妹眼神越來越渙散，還拿起麥克風整支放到嘴巴裡，舉動非常脫序，也幸好這段過程是處於直播狀態，遠在南韓的父母看到企鵝妹醉成這樣，擔心女兒會被撿屍，趕緊跨海聯絡兒子出門把姊姊帶回家，這段瘋癲過程約有6000人收看。

▲企鵝妹在KTV已經恍神。（圖／翻攝自卡提諾論壇）



不少網友擔心企鵝妹的安危，直言「韓國路邊很常看到這種女生」、「這裡是台灣，倒在路邊很容易被撿屍的啊」、「一個女孩子這樣真的很危險」，但也有另一派網友認為她只是在炒作，「不會被撿啦，她朋友都還能幫她直播咧」、「可能是想衝觀看數吧」。

▲弟弟來接企鵝妹（圖／翻攝自卡提諾論壇）