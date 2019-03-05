陳喬恩被拍到「無P真面目」！　高清片曝光…網愣住：太誇張了

記者田暐瑋／綜合報導

藝人陳喬恩近年將事業重心轉往大陸，不僅推出戲劇作品，也接下許多綜藝節目、真人秀等，工作行程滿檔。近日她現身巴黎看展，腳上踩著超細跟高跟鞋，但為了呈現美麗姿態，其實背後有著許多心酸，讓她感嘆：「佩服女人。」近拍腳部特寫，被發現上面有好幾處傷痕。

►陳喬恩看秀後台影片

陳喬恩近日到巴黎參觀時裝秀，穿著一套白色西裝帥氣現身，展現《獨孤皇后》中的霸氣姿態，另一張則是穿著薄紗透視上衣，全靠踩著一雙細跟高跟鞋，讓露出的腿部線條美到不行，她近拍了幾張腳背的照片，被網友發現腳背上有多處疑似是被鞋子磨出的紅腫傷痕，讓人看了超級心疼。

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▲陳喬恩。（圖／翻攝自陳喬恩微博）



▲陳喬恩腳上被發現有許多傷痕。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

高跟鞋誕生於18世紀，至今已是女人不可或缺的美麗單品，陳喬恩說道：「有時候我好佩服女人，怎麼能夠把全身重量放在這麼細的鞋跟上下樓梯走路有風，保持微笑看秀拍照之類的...我好佩服我自己。」

▲陳喬恩穿高跟鞋。（圖／翻攝自陳喬恩微博）



有網友在秀場後台捕捉到陳喬恩私底下的模樣，只見她態度親切，對一旁粉絲和看秀觀眾甜笑打招呼，更引人注意的是她的臉蛋零瑕疵，光滑細緻到還反射出一道光澤，讓人不敢相信她已經39歲，目擊的網友更是驚呼：「小姐姐本人可真是太美了啊啊啊！」

▲陳喬恩被拍到看秀私下模樣。（圖／翻攝自陳喬恩微博）