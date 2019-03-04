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分手亞莉安娜4月　彼特當眾「喇舌大20歲女神」認愛！

記者傅家妤／綜合報導

男星彼特戴維森（Pete Davidson）與亞莉安娜（Ariana Grande）2018年10月解除婚約，似乎還因此生了對方的氣。但時隔4個月，他隨即與45歲女星凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）傳出新戀情，雙方一直未有回應，沒想到近日兩人現身觀賞球賽，期間還大方對嘴激吻，讓大家看傻了眼。

▲▼亞莉安娜刺8414向未婚夫爸爸致敬。（圖／翻攝自亞莉安娜、彼特戴維森IG、《Entertainment Tonight》）

▲彼特戴維森先前與亞莉安娜愛得火熱。（圖／翻攝自IG／亞莉安娜）

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彼特戴維森與亞莉安娜的戀情僅維持了9個月，兩人在短短一年內，從交往、訂婚到分手解除婚約，雖然對外宣稱是和平分手，不過他似乎單方面與對方絕交，甚至先前有消息稱，亞莉安娜因為擔心他，衝到他工作的地方探望，他卻要求警衛把對方擋在外面，不肯見面，看來似乎是想與對方絕交。

▲▼彼特戴維森。（圖／CFP、翻攝自《每日郵報》、IG／亞莉安娜）

▲彼特戴維森與凱特貝琴薩交往中。（圖／CFP）

但是，彼特戴維森2月就被爆出新戀情，對象竟是比他年長20歲的英國女神凱特貝琴薩，當時兩人頻頻被拍到出雙入對，傳出交往中，不過雙方一直未有給出回應。沒想到3日兩人就被拍到一起現身紐約，觀賞曲棍球比賽，當時他戴著鴨舌帽，身穿灰色長袖上衣、粉紅T恤，女方則身穿黑色外套，並沒有做過多偽裝。

▲彼特戴維森與凱特貝琴薩忘我激吻。（圖／翻攝自《每日郵報》）

▲彼特戴維森與凱特貝琴薩忘我激吻。（圖／翻攝自《每日郵報》）

在觀賞比賽途中，兩人忘我地在觀眾席上激吻對方，甚至還被拍到喇舌，臉上露出幸福笑容，旁若無人地當眾熱吻，愛得火熱。

▲凱特貝琴薩。（圖／翻攝自IG／凱特貝琴薩）

▲凱特貝琴薩近年多與比自己年紀小的男星傳出戀情。（圖／翻攝自IG／凱特貝琴薩）

凱特貝琴薩似乎偏好年紀較小的小鮮肉，她2017年曾被拍到與小她22歲的男演員麥特萊夫（Matt Rife）當街喇舌，而麥特也是一名喜劇演員，有消息人士透露，幽默就是凱特貝琴薩愛上麥特的原因之一，她認為對方非常活潑，而且經常逗笑自己，因此不認為年齡有任何問題。

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亞莉安娜, Ariana Grande, 彼特戴維森, Pete Davidson, 凱特貝琴薩, Kate Beckinsale

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