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梁朝偉留日本玩2個月　劉嘉玲曝老公近況：靠他就慘了

記者傅家妤／綜合報導

影帝梁朝偉2018年宣布與王家衛旗下的澤東電影公司約滿，結束20年合作關係，因為尚未找到適合的合作對象，目前由老婆劉嘉玲暫代經紀人一職。劉嘉玲日前出席活動時，忍不住吐槽對方近來一直到處旅行，沒接新工作，笑言如果自己靠對方賺錢「就慘了」，不過下秒她話鋒一轉，還是幫老公解釋，非常賢慧。

▲梁朝偉解約後沒有再接新作，近照曝光。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲梁朝偉解約後沒有再接新作。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

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梁朝偉在解約後，就一直未有新作品推出，雖然2018年曾推出2部陸資電影《捉妖記2》、《歐洲攻略》，但其實這兩部電影早在2017年就拍完、殺青了，因此先前就爆出他有意停工、引退，不過該傳聞很快就遭到否認，才讓影迷放心了不少。

▲▼劉嘉玲、梁朝偉。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲▼劉嘉玲、梁朝偉。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲劉嘉玲12月與梁朝偉在日本滑雪。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

劉嘉玲1日出席香港某珠寶活動，談及老公梁朝偉的近況，據香港媒體報導，她透露12月與對方去日本滑雪後，兩人就分開，她到澳洲繼續玩，而梁朝偉則留在日本繼續吃喝玩樂，稱對方目前處於放長假狀態，「他現在都還沒回來，還在找其他的活動，滑水和越野單車，他在那裡比較隨意，不用戴口罩，不過相信應該很快就會有人認出他來。」

▲▼劉嘉玲、梁朝偉。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲▼劉嘉玲、梁朝偉。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲劉嘉玲到澳洲遊玩，留梁朝偉一人在日本。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

隨後，媒體笑言「旗下藝人在外玩了這麼久，身為經紀人怎麼可以放他這麼長的假期？」劉嘉玲隨即配合演出，假裝生氣地表示：「真的太離譜了，我靠他就慘了！」不過後來她也代為解釋，稱梁朝偉目前正在尋找突破點，想要找到自己的新方向，「我理解他需要休息，這麼好的演員，要再突破很難，希望他能再創新高峰。」她透露目前已經有很多劇本送上門，希望找梁朝偉出演，她也已經交給對方，讓梁朝偉自己選擇。

▲▼劉嘉玲、梁朝偉。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

▲梁朝偉目前人還在日本。（圖／翻攝自IG／劉嘉玲）

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