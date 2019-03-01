《棒棒堂》隔10年大合體「敖犬也來了！」　畫面曝光網淚崩

記者劉宜庭／綜合報導

《模范棒棒堂》2006年首播，捧紅了許多人，其中團體「Lollipop」也在同年成軍，由敖犬、小煜、威廉、阿緯、小傑、王子6人組成，陪伴過許多6、7年級生度過青春歲月。過去團員們雖然經常聚會，卻鮮少見到敖犬，如今「6棒」真的湊齊，王子也透過臉書曬照喊話，「我知道你們等很久了。」

▲棒棒堂男孩大合體，這次敖犬也來了！（圖／翻攝自王子臉書）



請繼續往下閱讀...

合照中，6棒仍然維持超好默契，同樣戴著帽子現身聚會，各自擺出酷帥POSE，臉上更是掛滿開心笑容，顯見氣氛十分歡樂融洽。雖然早在2018年3月時，小煜、威廉、阿緯、小傑和王子就曾合體聚餐，當時前經紀人張世明（Andy）也到場，只不過唯獨缺了敖犬，在粉絲心中留下遺憾，如今終於等到大合體，讓不少人感動不已。

▲棒棒堂男孩合體畫面，勾起許多粉絲心中的青春回憶。（圖／翻攝自王子臉書）

男團棒棒堂（Lollipop）在2006年組成，成員全是自節目《模范棒棒堂》出身，一直到2009年約滿後，小傑、王子改簽傳奇星娛樂，並於2010年中離團，其餘4人則改團名為「Lollipop@F」。到了2015年，隊長敖犬爆出合約糾紛離團，而小煜、威廉、阿緯隔年也未再續約，團體於2017年初正式解散。

▲王子2018年曾PO出5人合體，當時6棒獨缺敖犬留下遺憾。（圖／取自王子邱勝翊臉書）

如今6棒罕見合影，這也是自2009年小傑、王子離團後，6人難得合體的時光，畫面一立，也立刻勾起許多粉絲心中回憶，不少人淚崩喊，「哇～我的青春出現了」、「終於等到了」、「時代的眼淚～時代的回憶」。