「雙乳幾乎全露」得罪陳斐娟！　T妹公開「錄影真相照」：我有那麼無腦嗎

娛樂中心／綜合報導

網路女模T妹26日上完《54新觀點》爆氣開嗆主持人陳斐娟：「用盡羞辱字眼！」雙方似乎鬧得很不愉快。對此，陳斐娟直指T妹當天「雙乳幾乎全露」，除了穿著不得體，她也認為節目不該淪為炒新聞的地點，「往後絕不跟她同台！」等同封殺T妹。

▲T妹最近人紅是非多。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹粉絲團）



陳斐娟向《蘋果日報》表示，無論是來賓或節目內容全由三立規畫，聽到T妹對於包養的觀點時，她認為對方在扭曲社會價值觀，日後所有節目都將不會同台，對方聽了則回：「不稀罕！」

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針對T妹稱「這集被迫剪掉」，陳斐娟解釋是自己要求製作單位不能播出，，「而非T妹說的是她要求不能播出。」對於「雙乳幾乎全露」的指控，T妹氣說：「我有那麼無腦嗎…我還罩一件外套耶！」

▲T妹公開錄影當天穿搭照，上衣中間開了2個洞。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹粉絲團）



T妹指控陳斐娟「用盡各種羞辱字眼！」她表示自己單純說出對方開的價錢，想滿足網友的好奇心，並非想要接受包養，「一開始主持人連我的背景都搞不清楚…非常不稱職的主持人，妳憑什麼要開頭就用妳不瞭解我的主觀意識羞辱我，導致現場人群體傻眼！」

▲T妹和陳斐娟鬧翻。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹粉絲團）



T妹表示這是人生第一次受到如此大的羞辱，「主持人很了不起嗎？還可以罵製作單位為何找我這種素質的人做來賓？連下播還在罵！我人還在現場！」她說這是第一次如此生氣、也是第一次喊提告，「這集被迫剪掉，妳是否開心？這是整個團隊的心血…不知多少來賓被妳黑得一文不值。」