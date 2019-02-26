ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

JIMIN一年前深夜對話影像出土　曝防彈「撐過解散危機」兩關鍵契機

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）人氣遍及全世界，多次打破各項世界紀錄，為韓流寫下新的篇章。不過在去年底的「MAMA頒獎典禮」上，JIN卻吐露在年初時「討論過解散」，引起粉絲震驚。25日深夜，官方公布一支JIMIN在去年4月深夜拍下的影片，當中提到讓他撐過防彈少年團解散危機的兩大關鍵，讓粉絲看了鼻酸說道：「謝謝你們走過來了。」

▲▼防彈少年團在MAMA淚崩。（圖／ETtoday）

▲防彈少年團去年底在MAMA領獎時坦言「年初曾經討論過解散」，成員們淚崩。（圖／ETtoday）

防彈少年團從出道前，就有成員們拍攝影像log（日誌）的習慣，不過近幾年隨著他們越來越忙碌，以及直播平台的興起，公開的log也越來越少。經紀公司在25日突然上傳一支JIMIN在去年4月13日拍下的log，當時他正在日本的飯店，結束行程後略帶倦容的進行一場深夜的自我對話。

請繼續往下閱讀...

▲▼防彈少年團JIMIN一年前影像曝光，透露撐過解散的兩個契機。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV ）

▲JIMIN一年前影像曝光，透露撐過那段艱辛時期的兩個契機。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV ）

JIMIN在log中說道，他們正在準備久違的回歸，接著話鋒一轉表示：「好像是第一次有這麼長的空白期，粉絲們應該能感覺到，我們也感覺到了，的確是挺長一段時間的空白。」JIMIN更坦言：「在來到2018年之後，我好像苦惱漸漸變多了⋯」

JIMIN表示，在2018年初的採訪中，被問到幸福和夢想是什麼，當時的答案是「要從現在開始尋找」，然而當時他的狀態是「年初之後，成員們都是很疲憊的狀態，身體方面也是，心理方面也是。我們一起度過了很艱難的時期，當然對我也是。」而那段訪問，也讓他開始思考「我是為了什麼，才賭上了性命在做這份工作？」

▲▼防彈少年團JIMIN一年前影像曝光，透露撐過解散的兩個契機。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV ）

▲JIMIN坦言，在去年初有點時間非常孤獨，也無法依賴成員。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV ）

那時候開始他獨處的時間變長了，卻經常開始覺得孤獨，「我不是會依賴別人的性格，也不知道要怎麼依賴別人，而且當時我認為的唯一可以依賴的成員們，卻也是正經歷非常辛苦的時候，所以我也不知道要怎麼辦才好了。」如此的狀態大概持續了三、四個月，直到兩個契機後，一切開始才有了改善。

其中一項是當時他和J-HOPE兩人單獨到日本宣傳，回國後他開始大量看過去防彈少年團的影片，包括MV、演唱會片段，其中在看到他們在演唱會上《Young Forever》這首歌時，看到台下歌迷即便他們沒有出聲，還是一直大聲的跟著音樂唱著，「我看完後大哭了一場，有種當頭棒喝的感覺，『我怎麼會把這個忘了呢？』想趕快回歸，想趕快和粉絲見面，在同一個場合裡一起唱歌。」

▲▼防彈少年團JIMIN一年前影像曝光，透露撐過解散的兩個契機。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV ）

▲JIMIN因歌迷得到了力量。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV ）

另一個契機則是去年二月至三月初的時候，防彈少年團成員們一起去旅行，行程沒什麼特別，就是聚在一起烤肉、打遊戲、聊天、一起做飯吃，整整三天只做了這些事情，「但感覺特別的快樂，他們都是我身邊重要不可或缺的人，看著他們快樂的樣子，有種腦袋變清醒，也得到治癒的感覺。」

從那次旅行之後，團體的氣氛變好了很多，對話的時間也比起先前更長了，大家在歷經艱苦的三、四個月之後也重新打起精神，開始準備新的作品和回歸。JIMIN說：「在經歷著這些事情的同時，粉絲們真的真的完全成為了我們存在的理由，成為了我們可以一直在一起、以後也一直繼續唱歌、表演的理由，想跟大家說，我真的很幸福。」

防彈前私生飯懺悔。（圖／翻攝自防彈少年團官方臉書）

▲防彈少年團雖然一度討論過解散，但成員們一起熬過了艱辛的時刻。（圖／翻攝自防彈少年團官方臉書）

這段影像在去年4月就完成拍攝，但始終沒有公開，且當時「防彈少年團差點解散」 一事也還是不被粉絲所知的秘密。經過一年後終於公開，儘管有了「MAMA頒獎典禮」上致詞的心理準備，還是讓粉絲非常有感觸，短短不到一天已經突破140萬人次觀看。

推薦閱讀

《雞不可失》泰拳警花李哈妮「背景超威」　中國版其實去年就拍完

金在奐現身挺「前隊長」尹智聖　台下粉絲嗆：來幹麻？快滾出去！

宋慧喬、宋仲基熱搜又炸了！　粉驚「又啥事？」⋯點進去被甜暈

瘋傳潤娥「♥世勳、復合李昇基」　經紀人看到了⋯直接Tag網友回應

勝利爆叫小姐「性招待台灣男客」私訊曝光　YG強硬回應了

泫雅合體12年前隊友「抖臀開腿辣舞」　43秒短片100萬人搶看瘋傳

泰版《Produce 101》參賽者曝光　網傻眼：以為泰國偶像都長Lisa那樣

藍色眼影也完美消化！　韓網友看泰民舞台驚呆：只有他做得到

燦烈出道7年首認是「知名女演員鐵粉」　擔心：她對我親切是假的

李鍾碩確定「下月初服替代役」！　《羅曼史》完結篇播出前就入伍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

阿諾崩潰大哭：想跳樓！　爆4年前情變真相「我沒辦法接受」

Ella成功了！快嘴飆完《你要的全拿走》還超輕鬆　網驚：比林俊傑羅志祥都強

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

錄《娛百》到一半…羅志祥地上撿到Bra！　失主崩潰：好丟臉

《還願》鞏莉芳本尊超正！「台大學霸」背景起底　現身IG道歉：嚇到大家了

吳宗憲發開工紅包！《玩很大》嘉賓全都有　一打開「厚厚整疊新鈔」

《延禧》吳謹言、洪堯親密照流出！　相機螢幕疑反射「接吻畫面」

林俊傑洛杉磯享受「三大天后」按摩！超狂組合網看傻：太爽了吧

玩《還願》看到不該看的！索非亞脫口：她站那裡…　網跟直播發毛嚇傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 寶寶害怕！INFINITE聖圭抽血崩潰　粉絲笑翻：旁邊的很鎮定
  2. 得獎的是《幸福綠皮書》！《黑豹》男主角秒轉頭「傻眼表情」網瘋傳
  3. 劉德華「被代言」淨水器求償924萬！　業者嫌太貴辯：你沒損失
  4. 理科太太囧被問「和衛生棉還有關嗎」　高EQ：我還沒停經
  5. 禾浩辰羞曝「好久沒親親」　看總裁系列惡補吻功
  6. 要合照遭拒！網友暴走「妳以為妳誰」　張嘉倪高EQ回應圈粉了
  7. 密室逃脫玩出人命！6名參賽者「露醜陋弱點」崩潰求饒
  8. 《幸福綠皮書》奧斯卡爆爭議！製片解密「沒求證本尊家人」真正原因
  9. 涉證券虛假陳述　趙薇不服判決剛上訴...又有140股民排隊等著告
  10. JIMIN一年前深夜對話影像出土　曝防彈「撐過解散危機」兩關鍵契機

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366