JIMIN一年前深夜對話影像出土　曝防彈「撐過解散危機」兩關鍵契機

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）人氣遍及全世界，多次打破各項世界紀錄，為韓流寫下新的篇章。不過在去年底的「MAMA頒獎典禮」上，JIN卻吐露在年初時「討論過解散」，引起粉絲震驚。25日深夜，官方公布一支JIMIN在去年4月深夜拍下的影片，當中提到讓他撐過防彈少年團解散危機的兩大關鍵，讓粉絲看了鼻酸說道：「謝謝你們走過來了。」

▲防彈少年團去年底在MAMA領獎時坦言「年初曾經討論過解散」，成員們淚崩。（圖／ETtoday）



防彈少年團從出道前，就有成員們拍攝影像log（日誌）的習慣，不過近幾年隨著他們越來越忙碌，以及直播平台的興起，公開的log也越來越少。經紀公司在25日突然上傳一支JIMIN在去年4月13日拍下的log，當時他正在日本的飯店，結束行程後略帶倦容的進行一場深夜的自我對話。

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▲JIMIN一年前影像曝光，透露撐過那段艱辛時期的兩個契機。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV ）

JIMIN在log中說道，他們正在準備久違的回歸，接著話鋒一轉表示：「好像是第一次有這麼長的空白期，粉絲們應該能感覺到，我們也感覺到了，的確是挺長一段時間的空白。」JIMIN更坦言：「在來到2018年之後，我好像苦惱漸漸變多了⋯」

JIMIN表示，在2018年初的採訪中，被問到幸福和夢想是什麼，當時的答案是「要從現在開始尋找」，然而當時他的狀態是「年初之後，成員們都是很疲憊的狀態，身體方面也是，心理方面也是。我們一起度過了很艱難的時期，當然對我也是。」而那段訪問，也讓他開始思考「我是為了什麼，才賭上了性命在做這份工作？」

▲JIMIN坦言，在去年初有點時間非常孤獨，也無法依賴成員。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV ）

那時候開始他獨處的時間變長了，卻經常開始覺得孤獨，「我不是會依賴別人的性格，也不知道要怎麼依賴別人，而且當時我認為的唯一可以依賴的成員們，卻也是正經歷非常辛苦的時候，所以我也不知道要怎麼辦才好了。」如此的狀態大概持續了三、四個月，直到兩個契機後，一切開始才有了改善。

其中一項是當時他和J-HOPE兩人單獨到日本宣傳，回國後他開始大量看過去防彈少年團的影片，包括MV、演唱會片段，其中在看到他們在演唱會上《Young Forever》這首歌時，看到台下歌迷即便他們沒有出聲，還是一直大聲的跟著音樂唱著，「我看完後大哭了一場，有種當頭棒喝的感覺，『我怎麼會把這個忘了呢？』想趕快回歸，想趕快和粉絲見面，在同一個場合裡一起唱歌。」

▲JIMIN因歌迷得到了力量。（圖／翻攝自YouTube／BANGTANTV ）

另一個契機則是去年二月至三月初的時候，防彈少年團成員們一起去旅行，行程沒什麼特別，就是聚在一起烤肉、打遊戲、聊天、一起做飯吃，整整三天只做了這些事情，「但感覺特別的快樂，他們都是我身邊重要不可或缺的人，看著他們快樂的樣子，有種腦袋變清醒，也得到治癒的感覺。」

從那次旅行之後，團體的氣氛變好了很多，對話的時間也比起先前更長了，大家在歷經艱苦的三、四個月之後也重新打起精神，開始準備新的作品和回歸。JIMIN說：「在經歷著這些事情的同時，粉絲們真的真的完全成為了我們存在的理由，成為了我們可以一直在一起、以後也一直繼續唱歌、表演的理由，想跟大家說，我真的很幸福。」

▲防彈少年團雖然一度討論過解散，但成員們一起熬過了艱辛的時刻。（圖／翻攝自防彈少年團官方臉書）

這段影像在去年4月就完成拍攝，但始終沒有公開，且當時「防彈少年團差點解散」 一事也還是不被粉絲所知的秘密。經過一年後終於公開，儘管有了「MAMA頒獎典禮」上致詞的心理準備，還是讓粉絲非常有感觸，短短不到一天已經突破140萬人次觀看。