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泰版《Produce 101》參賽者曝光　網傻眼：以為泰國偶像都長Lisa那樣

記者蕭采薇／綜合報導

南韓選秀節目《Produce 101》爆紅全球，除了出現陸版《創造101》，泰國也出現節目徵選100位少女參賽。選手們的MV於近日曝光，不僅在當地掀起議論，也讓「泰國IDOL」一詞引起討論，其中最具代表性的南韓女團BLACKPINK泰籍成員LISA更因此登上熱搜。

▲▼泰版《Produce 101》讓「以為泰國愛豆都長Lisa那樣」登熱搜。（圖／翻攝自LISA IG、ZENSE Entertainment YouTube）

▲說到「泰國愛豆」就想到BLACKPINK泰籍成員LISA。（圖／翻攝自LISA IG）

泰國選秀節目《國民偶像》（ลูกทุ่งไอดอล）即將於3月9日播出，節目募集素人少女報名，並提供泰銖100萬元（約台幣105萬元）當作勝出者的獎金，還有為期1年的經紀約。100位少女身穿白色長T搭配短裙，又唱又跳的畫面與南韓節目《Produce 101》非常相似，被稱作「泰版101」。

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▲▼泰國3月推出選秀節目，被質疑抄襲韓綜《Produce 101》。（圖／翻攝自推特、《新浪娛樂》微博）

▲泰版《Produce 101》在推特和微博都引起討論。（圖／翻攝自ZENSE Entertainment YouTube）

不過節目也引起侵權的爭議，除了推特掀起質疑聲浪，大陸網友直接視為泰國版《Produce 101》。「以為泰國愛豆都長Lisa那樣」就因而登上熱搜話題，網友直指參賽者顏值不如Lisa，但也有人緩頰：「偶像本來就是需要包裝的，這群妹子也還沒出道，不需要這樣比較。」不論正反評價，都已為為節目話題炒起熱度。

▲▼泰版《Produce 101》參賽者。（圖／翻攝自網路）

▲▼泰版《Produce 101》參賽者。（圖／翻攝自網路）

▲▼泰版《Produce 101》參賽者。（圖／翻攝自網路）

▲▼泰版《Produce 101》參賽者。（圖／翻攝自網路）

▲▼泰版《Produce 101》參賽者。（圖／翻攝自網路）

▲▼泰版《Produce 101》參賽者。（圖／翻攝自網路）

▲▼泰版《Produce 101》參賽者。（圖／翻攝自網路）

▲▼泰版《Produce 101》參賽者。（圖／翻攝自網路）

▲▼泰版《Produce 101》參賽者。（圖／翻攝自網路）

▲▼泰版《Produce 101》參賽者。（圖／翻攝自網路）

▲泰版《Produce 101》參賽者讓「以為泰國愛豆都長Lisa那樣」登熱搜。（圖／翻攝自推特）

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關鍵字

Produce 101, 泰版Produce 101, BLACKPINK, Lisa

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