燦烈出道7年首認是「知名女演員鐵粉」　擔心：她對我親切是假的

記者蕭采薇／綜合報導

韓綜《人生酒館》21日迎來貴客EXO燦烈、朴勳、李詩媛及韓寶凜，因戲結緣的四人透露拍戲時的趣事，讓現場氣氛相當融洽。燦烈先前在韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》飾演朴信惠的弟弟，他透露自己成為「朴信惠向日葵」，但也有意外的擔心。

▲《人生酒館》燦烈透露自己是「朴信惠向日葵」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

EXO成員燦烈透露自己是「朴信惠向日葵」，原因是在拍攝過程中，曾親眼見識到對方一開拍就落淚的精湛演技，從此變成朴信惠的小粉絲。但他也徒生莫名的擔心，「會想說對我的親切，是不是演技的一環？」傻萌的發言讓眾人都笑歪。

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▲朴勳在《阿爾罕布拉宮的回憶》不斷出現又被殺死。（圖／愛奇藝台灣站提供）

與玄彬首次合作的朴勳，在《太陽的後裔》出道前曾是舞台劇演員。努力減重8公斤的他，原本信心滿滿認為足以與玄彬抗衡，事實卻很殘忍，拍攝當時一看鏡頭就讓朴勳徹底了解男神的魅力，直喊：「這一切毫無意義啊！」在劇中被玄彬連殺死15次的朴勳，透露當初住在鄉下的父母看到他在第二集就被賜死，擔心兒子戲分被刪減，但朴勳因為劇情不斷重複出現又被殺死，在接到父母的電話，在難以解釋的情況下，只好告知兩老：「都是重播。」

▲李詩媛現實中是學霸。（圖／愛奇藝台灣站提供）

劇中拋棄玄彬引發不少熱議的李詩媛，其實是個學霸，畢業於首爾大學經營學系，甚至有碩士學位，出身名家的她，父親則是韓國門薩學會的前會長，天資聰穎的李詩媛國小時期就熱於改造身邊的物品，提出「彎曲式直排輪」的專利申請，從小到大申請過的專利厚厚一疊，讓主持人申東燁、金希澈等人十分驚訝，雖然是知名的「腦性女」，李詩媛面對愛情依舊感性，為了當時交往的男友放棄出國攻讀博士的機會，放棄學業的李詩媛因緣際會走上演員的路，而在25歲出道。《人生酒館》每週五晚間8點於愛奇藝台灣站獨家播出。