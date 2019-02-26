金在奐現身挺「前隊長」尹智聖　台下粉絲嗆：來幹麻？快滾出去！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男團Wanna One在一月演唱會上正式解散，成員們各奔東西，紛紛展開個人活動。前隊長尹智聖23日舉辦粉絲見面會，成員之一的金在奐驚喜現身擔任嘉賓，卻被台下粉絲狂噓大喊：「叫金在奐滾出去！」雖然藝人當下沒有反應，但音量之大全場包括台上都聽得到，也讓金在奐粉絲非常生氣。

▲Wanna One解散後，隊長尹智聖SOLO出道，並舉辦粉絲見面會。（圖／CFP）

尹智聖23日舉辦粉絲見面會，會上金在奐突然現身為前隊長祝賀，不料台下卻有粉絲出現不理智的舉動，包括對著拍攝金在奐的粉絲說：「為什麼要拍他？你們是來看金在奐的嗎？」當主持人對著金在奐提問時也說：「為什麼只對金在奐提問啊！」甚至大吼：「為什麼他要來啊！我是來看尹智聖的！」

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▲Wanna One解散後，隊長尹智聖SOLO出道，並舉辦粉絲見面會。（圖／CFP）

由於金在奐前一晚才自倫敦返回南韓，時差都還沒調過來，本來粉絲看到他出現很驚喜，然而當台下有人喊著「叫金在奐滾出去！」、「這小子在瞎說什麼！」時，驚喜都變成了驚嚇，這一幕也被粉絲記錄下來，在推特po出影片。部分尹智聖粉絲甚至事後還洋洋得意地在推特宣揚自己嗆了金在奐一事，讓金在奐的粉絲更加生氣，要求對方道歉。

▲金在奐從倫敦返韓後，隔一天就現身尹智聖見面會，卻遭到無理粉絲狂嗆。（圖／CFP）

掀起事端的其中一名尹智聖粉絲最後在推特PO出手寫信道歉，表示因為在公車站看到有人沒在替尹智聖刷音源，加上現在網路訊號不佳自己也沒辦法刷音源，最後看到有人拿相機拍金在奐，所以最終怒氣爆發。另一名則表示：「金在奐來了之後，前面手機桌布是金在奐的粉絲手舉起來拍照，擋住我的視線因此發生肢體衝突，所以故意這樣喊了。」