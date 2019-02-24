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藍色眼影也完美消化！　韓網友看泰民舞台驚呆：只有他做得到

記者蕭采薇／綜合報導

南韓團體SHINee成員泰民有著實力堅強的舞蹈底子，跳起舞來圈粉無數，也開了SM娛樂旗下團體組合中的首個SOLO出道先例。近來他推出第二張個人迷你專輯《WANT》，他23日上音樂節目《Show! 音樂中心》打歌，特地畫上「藍色眼影」的濃重眼妝造型，卻依然相當帥氣，引起韓網熱烈討論。

▲▼泰民完美消化藍色眼影。（圖／翻攝自MBC、推特）

▲泰民在音樂節目化上灰藍色眼影。（圖／翻攝自MBC）

泰民23日上音樂節目《Show! 音樂中心》打歌，他為了舞台效果畫上銀藍色的眼影，搭配灰色的角膜變色片，造型相當搶眼。不過即便是這樣強烈的視覺效果，在泰民身上非但不顯女氣，反而帶有舞台王者的霸氣和性感，讓南韓網友驚嘆：「不愧是泰民，連藍色眼影都可以完美消化。」

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▲▼泰民完美消化藍色眼影。（圖／翻攝自MBC、推特）

▲泰民在音樂節目化上灰藍色眼影。（圖／翻攝自MBC）

事實上，15歲就出道的泰民「國民年下男」的形象深植人心，但一旦上了舞台，自身的強大氣場不管淡妝、濃妝都能完美消化。不過下了舞台後，又可以一秒變成呆萌模式。泰民先前出演《音樂銀行》，當主持人與觀眾道再見後，他手舞足蹈地甩著雙手，露出幸福表情準備下班卻被抓包，同樣引起熱烈討論。

▲▼泰民完美消化藍色眼影。（圖／翻攝自MBC、推特）

▲泰民在音樂節目化上灰藍色眼影。（圖／翻攝自MBC）

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