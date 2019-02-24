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泫雅合體12年前隊友「抖臀開腿辣舞」　43秒短片100萬人搶看瘋傳

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團4minute出身的泫雅，去年因認愛師弟E’dawn被迫離開前東家，之後宣佈簽進PSY創辦的新經紀公司。泫雅23日在IG放上與女歌手HA:TFELT一起練舞的畫面，兩人曾經是Wonder Girls隊友，但當時泫雅還沒開發出性感的風格，也讓這組影片掀起討論，已經有超過100萬人觀看。

▲▼泫雅和HA:TFELT（譽恩）合體跳性感舞蹈。（圖／翻攝自泫雅IG）

▲泫雅和HA:TFELT（譽恩）合體跳性感舞蹈。（圖／翻攝自泫雅IG）

泫雅和HA:TFELT曾在2007年一起在JYP娛樂以Wonder Girls出道，當時HA:TFELT的藝名是譽恩，不過泫雅不久後就因為健康因素退團，後來到了CUBE娛樂以4minute出道，風格也從少女轉變成性感小野馬，從此一炮而紅。

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▲▼泫雅和HA:TFELT（譽恩）合體跳性感舞蹈。（圖／翻攝自泫雅IG）

▲泫雅和HA:TFELT（譽恩）合體跳性感舞蹈。（圖／翻攝自泫雅IG）

HA:TFELT在二月中就曾曝光與泫雅練舞的影片，寫下「和泫雅一起跳舞好像是12年來第一次？」兩人大跳趴地性感舞蹈。23日泫雅在上傳新影片，兩人穿著緊身衣服曲線畢露，更有躺地開腿的性感動作，讓網友大喊：「這身材我可以！」影片已經超過100萬人觀看。

▲▼泫雅和HA:TFELT（譽恩）合體跳性感舞蹈。（圖／翻攝自泫雅IG）

▲泫雅和HA:TFELT（譽恩）合體跳性感舞蹈。（圖／翻攝自泫雅IG）

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泫雅, CUBE, HA:TFELT, 譽恩, Wonder Girls

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