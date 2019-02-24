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《雞不可失》泰拳警花李哈妮「背景超威」　中國版其實去年就拍完

記者蕭采薇／綜合報導

南韓電影《雞不可失》雖然沒有台灣熟知的大咖演員加持，但憑著讓人從頭笑到尾的舒壓劇情，除了一路衝上南韓影史亞軍，在台灣也口碑逐漸發酵。這部電影中唯一的女演員李哈妮在片中不計形象搞笑，但現實中她是「韓國小姐」出身，更曾參加環球小姐競選，獲得第四名的佳績。

▲▼《雞不可失》李哈妮。（圖／翻攝自李哈妮IG）

▲《雞不可失》當中的警花李哈妮（左一）其實是選美皇后出身。（圖／翻攝自李哈妮IG）

李哈妮在《雞不可失》飾演萬綠叢中一點紅，歷代警匪片中少不了的辣手警花，還搞笑地打起泰拳。但這對李哈妮是顛覆形象的演出，長相美豔的她，過去曾是YG娛樂練習生，並差一點成為2NE1的成員。但真正讓李哈妮聲名大噪的，是她在2007年在「GB五大國際選美大賽獲獎佳麗」評選中被評為世界大滿貫美后第一名，更代表南韓參加環球小姐的選拔，美貌獲得國際認證。

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▲▼《雞不可失》李哈妮。（圖／翻攝自李哈妮IG）

▲李哈妮曾代表南韓參加環球小姐選拔。（圖／翻攝自李哈妮IG）

然而《雞不可失》的劇情，可能會讓有些影迷發覺與去年大陸電影《龍蝦刑警》劇情幾乎完全一樣，只是南韓賣炸雞，大陸賣的是小龍蝦。事實上《雞不可失》、《龍蝦刑警》兩部電影原本就是同一個劇本，為2015年中韓故事共同開發項目，同一劇本中、韓各自發揮，以兩部電影呈現而已。

▲▼《龍蝦刑警》王千源、袁姍姍、劉樺、周游 。（圖／車庫娛樂提供）

▲《龍蝦刑警》由王千源、袁姍姍、劉樺、周游演出 。（圖／車庫娛樂提供）

既然《雞不可失》跟《龍蝦刑警》劇情同步，人物設定與選角幾乎也是一模模一樣樣。同樣是主角中唯一的女性演員，《龍蝦刑警》則由《宮鎖珠簾》、《笑傲江湖》的收視女王袁姍姍擔綱。頂著泡麵頭，還化上雀斑妝，不修邊幅卻又英姿颯颯的樣子跟過往古裝美女、精緻纖細的形象真的差異很大。無論是袁姍姍還是李荷妮，同樣是顛覆形象的逆轉演出，兩美的選角過程與背景相似度，只能說是相當高。

▲▼《雞不可失》李哈妮。（圖／翻攝自李哈妮IG）

▲《雞不可失》當中的警花李哈妮（右二）其實是選美皇后出身。（圖／翻攝自李哈妮IG）

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雞不可失, 柳承龍, 李哈妮, 陳善圭, 李東輝, 孔明

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