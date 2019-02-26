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勝利爆叫小姐「性招待台灣男客」私訊曝光　YG強硬回應了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓團體BIGBANG成員勝利入伍在即，一月起卻接連被爆出他所投資經營的夜店「BurningSun」涉嫌性暴力、賄賂警察、夜店VIP室供人吸毒、夜店員工替酒客「撿屍」等醜聞，先前勝利在演唱會表示：「感到很羞愧又後悔，全部都是我的過失。」但26日再被爆出性招待疑雲，且在座還有台灣男性。

▲▼ 勝利道歉 。（圖／CFP）

▲勝利近來爭議新聞不斷 。（圖／CFP）

韓媒《SBS funE》26日獨家報導，表示取得勝利在2015年與歌手C某，劉姓「劉李控股公司」合夥人（女星朴韓星丈夫）、以及金姓職員的KAKAO TALK對話。據報導指出，勝利在2015年12月6日的晚上，在聊天室對金姓職員提起了海外投資人「B某」一行人，並指示：「在Arena（夜店）準備一個好位置，叫幾個女孩子過來。」

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報導稱，勝利在2016年開始進軍餐飲業和娛樂等事業，因此2015年末正是積極接觸並尋求投資人的時期。而當時的投資人「B某」雖然是女性，但同行都是台灣男性。金姓職員在群組內回覆「會訂好兩個座位並帶上保鑣，會好好安排。」勝利則追問：「女人呢？」並強調「叫做得好的孩子來。」

▲▼勝利疑性招待台灣男性訊息曝光。（圖／翻攝自《SBS funE》）

▲勝利疑性招待台灣男性訊息曝光。（圖／翻攝自《SBS funE》）

金姓職員接到指示後回覆：「已經叫了，但不知道能不能做？先找了『三麥』。」而「三麥」是指收價較為低廉的女子，勝利看了後再次強調：「不管怎樣，一定要做好。」40分鐘後，勝利的劉姓合夥人另外下達指示說：「那兩名女人來的時候，好好把她們帶到酒店房間裡，兩名夠了吧？」10分鐘後金姓職員在群組最後報告，表示：「兩名男性被送到（酒店房間）了。」

▲▼勝利疑性招待台灣男性訊息曝光。（圖／翻攝自《SBS funE》）

▲勝利疑性招待台灣男性訊息曝光。（圖／翻攝自《SBS funE》）

對話看來並沒有提到關鍵字眼，但就前後文推斷，疑似是對投資者進行性招待。而《SBS funE》一開始求證YG娛樂時，對方表示拒絕回應，但報導見刊後，YG娛樂才發聲明表示：「經本人確認，該報導由捏造的訊息構成，並不屬實。同時YG再次表示，將維持一貫的立場，對假新聞等謠言的擴大及再生產等一切行為，將採取法律上的強硬措施。」

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勝利, 夜店, Burning Sun, BurningSun

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