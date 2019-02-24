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瘋傳潤娥「♥世勳、復合李昇基」　經紀人看到了⋯直接Tag網友回應

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女子天團少女時代成員潤娥出道12年，除了曾經認愛男藝人李昇基外，對於感情生活一向神秘又低調。長相清秀的潤娥是不少男星的理想型人選，加上參與過不少戲劇演出，又擁有一票男閨蜜，不少粉絲熱心為她「組CP」，不過粉絲的幻想，卻難得引起經紀人大動作回應。

▲▼潤娥經紀人直接反駁CP傳言。（圖／翻攝自潤娥、世勳、經紀人IG）

▲長相清秀的潤娥是許多男生的理想型。（圖／翻攝自潤娥IG）

潤娥經紀人朴成俊（音譯，SungJun Park）日前在個人IG罕見回應粉絲，先是有一名留下「yoona♥oohsehun」把潤娥和師弟EXO世勳湊一對，經紀人直接標注對方回覆「你的想像力太豐富」粉絲不認輸再回道：「我的想像是正確的！」卻又被經紀人吐槽：「只在你的夢裡。」要對方醒醒，不要沉浸在幻想中。

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▲▼潤娥經紀人直接反駁CP傳言。（圖／翻攝自潤娥、世勳、經紀人IG）

▲潤娥經紀人直接回應傳言。（圖／翻攝自潤娥經紀人IG）

沒想到撕了一個「CP粉」還不夠，接著又有粉絲寫道：「潤娥和東海才是真的」，經紀人則回應：「又來了一個⋯」接著還有粉絲問道：「那洪宗玄呢？有人一直發他們的負面傳言，這很損害潤娥的形象。」經紀人也回覆：「只是朋友，別再問有關她朋友的問題了。」

▲▼潤娥經紀人直接反駁CP傳言。（圖／翻攝自潤娥、世勳、經紀人IG）

▲潤娥經紀人直接回應傳言。（圖／翻攝自潤娥經紀人IG）

有粉絲笑說：「哇，歐巴你這樣是破壞CP粉的想像，那潤娥跟池昌旭呢？還有聽說潤娥跟李昇基復合了，另外像潤娥跟始源也很多支持者，這些也都是粉絲的想像嗎？」也得到經紀人直接回應：「是的，全是幻想。」最後還有人提到曾與潤娥合作中國男星李易峰，經紀人更崩潰回應：「沒有！不要再問了！」

▲▼潤娥經紀人直接反駁CP傳言。（圖／翻攝自潤娥、世勳、經紀人IG）

▲潤娥遭網友瘋傳復合李昇基（左一），也有粉絲把她跟世勳（左二）湊一對。（圖／翻攝自世勳IG）

隨後經紀人在IG自介中，再加上一段「別再傳八卦和謠言」，不過對於粉絲詢問潤娥的新作品，他倒是很正面的表示，正在找尋好的劇本，也許夏天有機會以新作品和大家見面。潤娥經紀人大動作「拆CP」的舉動，被粉絲笑稱是：「好剛的操作！」更因此登上推特和微博熱門話題。

▲▼潤娥經紀人直接反駁CP傳言。（圖／翻攝自潤娥、世勳、經紀人IG）

▲潤娥除了曾認愛李昇基外，感情生活非常低調。（圖／翻攝自潤娥IG）

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關鍵字

潤娥, 少女時代, EXO, 世勳, 李昇基

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