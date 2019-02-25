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跟球球交往中？她拍MV說溜嘴　哲哲正面解答「女友身份」！

記者劉宜庭／綜合報導

網紅球球外型甜美，曾和Jasper星培交往約2年，雙方前陣子宣布分手後，自己也開始努力經營YouTube頻道。日前，她找來「黃氏兄弟」哲哲（黃雍哲）合作拍MV，扮演一對情侶，然而2人超曖昧互動，讓不少網友信以為真，掀起熱議。被問到球球真的是女朋友嗎？對此，哲哲也在鏡頭前親自回應了！

▲跟球球交往中？她拍MV說溜嘴　哲哲正面解答「女友身份」。（圖／翻攝自YouTube／球球Mika）

▲跟球球交往中？她拍MV說溜嘴　哲哲正面解答「女友身份」。（圖／翻攝自YouTube／球球Mika）

▲球球、哲哲在MV中扮演一對情侶。（圖／翻攝自YouTube／球球Mika）

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早在1月中，球球就曾曬出與哲哲的合照，神秘寫道：「今天很開心，謝謝你，未來也請多多指教。」不過，當時她將男方正臉遮住，此舉卻反而更加勾起眾人好奇，當時也引發外界聯想，是否在與星培分手後，有了新的交往對象？

▲球球合照神秘男「未來請多指教❤」。（圖／翻攝自球球Instagram）

▲球球日前曬出神秘合照引發關注。（圖／翻攝自球球Instagram）

隔月，逢遇西洋情人節（14日）時，球球釋出一段影片，題目為「球球公開新戀情？！【我要吃肉肉cover】Ft.神秘男友」。原來，她和哲哲合作拍攝MV，在影片中扮演一對情侶，不但親密約會、勾手，還上演了親吻橋段，雖然以借位方式拍攝，但仍在網上掀起熱議。

面對有網友信以為真，以為2人真的在交往，球球事後趕緊釋出MV花絮影片，澄清雙方真的只是在拍MV而已，同時向廣大「黃豆（黃氏兄弟粉絲暱稱）」們道歉：「黃豆們對不起！我沒有搶走哲哲啦。」

然而，花絮影片中，卻出現另外一個大亮點！球球在拍攝期間，得知和哲哲會有許多親密戲份後，她疑似說溜了嘴，主動詢問：「我會不會被你女朋友殺死？」哲哲聽完，立刻露出害羞笑容，雖然沒有正面回答，卻也沒有否認女友一事，讓網友暴動喊，「重點是……哲哲有女友」、「結果是哲哲有女友」、「哲哲有女朋友！？！？﻿」

▲跟球球交往中？她拍MV說溜嘴　哲哲正面解答「女友身份」。（圖／翻攝自YouTube／球球Mika）

▲跟球球交往中？她拍MV說溜嘴　哲哲正面解答「女友身份」。（圖／翻攝自YouTube／球球Mika）

▲球球疑似說溜嘴，問哲哲：「我會不會被你女朋友殺死？」（圖／翻攝自YouTube／球球Mika）

對此，「黃氏兄弟」近來拍攝Q&A影片時，面對網友提問，「哲哲跟球球真的是男女朋友嘛？還是朋友關係？」弟弟瑋瑋（黃挺瑋）先是笑說，哲哲宛如「全民男友」一般，在許多MV影片中都扮演男友角色。下秒畫面切到球球在花絮「說溜嘴」的橋段，面對外界好奇所謂的「女朋友」到底是誰？哲哲也做出解答，「我是黃豆們的男友。」雖然最後以幽默方式帶過，此舉仍成功撩到不少網友，許多粉絲也力挺表示，「如果哲哲有女友黃豆們也會祝福啦！」

▲跟球球交往中？她拍MV說溜嘴　哲哲正面解答「女友身份」。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲網友好奇哲哲跟球球是否交往中。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲跟球球交往中？她拍MV說溜嘴　哲哲正面解答「女友身份」。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲跟球球交往中？她拍MV說溜嘴　哲哲正面解答「女友身份」。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲哲哲幽默回應女友身份：「我是黃豆們的男友。」（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▼黃氏兄弟Q&A。（影片／取自YouTube／黃氏兄弟）

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球球, 星培, 黃氏兄弟, 哲哲, 黃雍哲

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