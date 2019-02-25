《延禧》吳謹言、洪堯親密照流出！　相機螢幕疑反射「接吻畫面」

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星吳謹言以《延禧攻略》魏瓔珞一角走紅，在事業走紅之際，感情世界也備受關注。她近來被爆料和男星洪堯同遊峇里島，熱戀傳聞訊速在陸網傳開。雖然她火速在25日中午發聲闢謠，然而不久後，網上又流出2人身穿情侶裝的親密合影，還被發現疑似親吻，再度掀起一陣熱議。

▲吳謹言、洪堯驚傳熱戀，有網友爆料目擊2人同遊峇里島。（圖／翻攝自微博／吳謹言、洪堯）



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24日有大陸網友爆料吳謹言和洪堯疑似拍《標化女王》（後更名為標化人生）時日久生情，更透露在峇里島目擊2人蹤影：「前幾天一起海邊度假被偶遇了。」爆料人士稱2人在一起應該還沒有多長時間，不過因為爆料起初傳開時，並沒有實際的照片，網友普遍認為真實性有待商確。

隔天（25日）中午，吳謹言隨即透過微博駁斥謠言，並發出一張圖片寫著：「我不是、我沒有、別瞎說！」以幽默方式直接否認戀情。然而，相隔不到幾個小時，立刻有網友曝光2人的親暱同框照，雙方身穿情侶裝，戴著同款耳環、戒指，面對面自拍的同時，一旁相機畫面中，還被發現疑似出現親吻動作。

▲吳謹言否認緋聞。（圖／翻攝自微博／吳謹言）



雖然在吳謹言否認後，同框照火速被丟出，被外界調侃是「史上最快的打臉」。不過，由於照片實在拍得太清楚，不少網友仍抱持懷疑態度，「這麼高清的圖，太假了吧」、「擺拍，哪個藝人這麼傻，真要有什麼讓這麼近拍？」，也有人認為，一般朋友也是可以一起出遊的，意外掀起正反兩面說法熱議。

▲吳謹言、洪堯親密同框照流出。（圖／翻攝自微博／《鳳凰網娛樂》）

▲相機螢幕疑似出現親吻畫面，也有人認為只是借位。（圖／翻攝自微博／《鳳凰網娛樂》）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）

妙的是，緋聞傳出後，不少人注意到，洪堯過去在劇中，總是和吳謹言飾演不對盤的角色。在《延禧攻略》中，他是強暴魏瓔珞姐姐的和親王弘晝（弘昼），在《皓鑭傳》中則是為了權勢利益拋棄初戀情人李皓鑭（吳謹言飾），在娶了李皓鑭的妹妹李岫玉後竟家暴妻子，角色似乎都與渣男脫離不了關係。

▲洪堯《延禧攻略》中飾演「弘昼」。（圖／翻攝自洪堯微博）

▲洪堯在《皓鑭傳》中拋棄初戀又家暴，是該劇渣男代表 。（圖／愛奇藝提供）