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Popu宇珊IG曝光「情侶照」　同框男是《聲林之王》男神！

記者劉宜庭／綜合報導

藝人宇珊外型甜美，從節目《大學生了沒》出道之後，加入女團成為Popu Lady成員，前陣子更參加《創造101》，人氣再度攀升。她平時常在社群網站分享生活點滴，23日曬出一張「情侶照」，和《聲林之王》男神同框，在網路上意外掀起一陣熱議。

▲Popu宇珊同框李友廷拍成「情侶照」。（圖／翻攝自宇珊Instagram）

▲Popu宇珊同框李友廷，結果不小心拍成「情侶照」。（圖／翻攝自宇珊Instagram）

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原來，宇珊是和同公司的師弟李友廷合照，結果一個不小心，就拍成宛如情侶照的模樣，她笑說：「哎呀，不小心變情侶照了。」照片中，她微微靠著男方，對著鏡頭開心比出YA手勢，李友廷則是禮貌地將雙手往背後放，雙方也意外呈現出「最萌身高差」。

李友廷日前在大型歌唱選秀節目《聲林之王》中脫穎而出，憑著實力唱功和創作才華，成功奪下總冠軍寶座，2018年底更發行首張EP《找到我》，並且展開多場巡迴演出，人氣相當驚人。

▲Popu宇珊同框李友廷拍成「情侶照」。（圖／翻攝自宇珊Instagram、資料照／記者周書羽攝）

▲宇珊和李友廷是同公司的師姐弟。（圖／翻攝自宇珊Instagram、資料照／記者周書羽攝）

如今，宇珊一看見李友廷，也忍不住大讚，「唱歌好聽死了我的媽啊。」師姐弟的「偽情侶」同框照一曝光，也立刻掀起不少網友暴動留言，「帥耶」、「太好了吧」、「我很喜歡他呢」、「他的自創曲真的有夠好聽」，更有人敲碗喊，「希望能聽到你們合唱」，在網路上意外掀起熱議。

▲▼明星鍵盤手-聲林之王總冠軍李友廷。（圖／記者張一中攝）

▲李友廷是《聲林之王》第一季的總冠軍。（圖／資料照／記者張一中攝）

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