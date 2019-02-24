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Olie骨折隔2個月…網狂問「為何沒照片？」　隋棠罕曝三胎近況！

記者劉宜庭／綜合報導

隋棠和Tony結婚3年多，陸續生下Max、Lucy，2018年底又迎來第3胎兒子Olie，加上日前自創服飾品牌當起老闆，同時兼顧育兒及工作，生活十分忙碌。近來，她趁著飛往紐西蘭途中，終於有時間能靜下心來寫寫東西，在飛機上列下多項Q&A，分享自身及家庭的近況。

▲隋棠趁著搭機空檔，發文分享近況。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠趁著搭機飛往紐西蘭的空檔，發文分享近況。（圖／翻攝自隋棠臉書）

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隋棠先前曾寫下生Olie的過程，整整16個小時內，完全沒有外界介入（包括壓肚子、產鉗、真空吸引、剪會陰等等），全憑自身的力量，自然產下愛子。然而，Olie在出生過程中，因為肩膀太寬卡住，最後在奮力擠出媽媽狹窄骨盆時，意外導致鎖骨骨折，所幸最後仍平安誕生。

▲▼隋棠生產「崩潰16小時」。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲▼隋棠生產「崩潰16小時」。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠先前歷經「崩潰16小時」才終於生出Olie。（圖／翻攝自隋棠臉書）

不過隋棠產後，曬出Olie萌照的次數並不多，引來不少粉絲關心孩子的近況，她趁著這次機會做出解答，「他非常好哦，鎖骨也復原的不錯，剛滿兩個月，目前是個快7公斤的小壯丁。」

面對網友詢問，「為何沒有弟弟照片？」隋棠則笑說，「有啦，只是沒時間發文。基本上弟弟就是Max加Lucy的綜合體你們可以想像一下哈哈哈。」文中，她也不忘放送多張Olie的近照，其中一張還和哥哥Max一起趴在床上，畫面被讚十分溫馨有愛。

▲隋棠趁著搭機空檔，發文分享近況。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠趁著搭機空檔，發文分享近況。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠趁著搭機空檔，發文分享近況。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠曝光Olie近況萌翻網友。（圖／翻攝自隋棠臉書）

此外，外界好奇如何能在短時間內，就瘦回產前纖瘦身材？隋棠笑說，是服裝品牌的小編的相機很厲害，才把她拍那麼瘦，「我照家裡鏡子時就真的沒那麼瘦。」她透露，月子後半段會開始穿塑身衣，讓身體有支撐、腰背反而會感覺舒服，改善體態倒是其次，但她提醒，一開始不要穿太緊，會穿不住，「等月子做完再慢慢隨著身材變化把塑身衣改緊就好。」

▲隋棠趁著搭機空檔，發文分享近況。（圖／翻攝自隋棠臉書）

▲隋棠誇讚公司小編把自己拍得很瘦。（圖／翻攝自隋棠臉書）

至於未來是否還會拍戲？隋棠堅定表示，「當然會拍，演員是我無法割捨的愛。這三年因為生小孩錯過了幾個好劇本，接下來要更努力了。」

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隋棠, Tony, Max, Lucy, Olie

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