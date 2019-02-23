ITZY又刷新紀錄！出道11天「拿下無線台一位」　成員在台上嚇呆了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓JYP娛樂繼TWICE後推出的新女團「ITZY」，2月12日才剛出道，9天後就奪下有線台音樂節目冠軍寶座，5人在台上傻住不可相信。她們23日再創里程碑，出道11天就拿下無線台節目MBC 《Show! 音樂中心》冠軍，再度刷新紀錄。

▲ ITZY出道11天就拿下無線台音樂節目冠軍。（圖／翻攝自推特）



ITZY出道9天就在音樂節目《M! Countdown》奪下出道以來首個第一名寶座，算一算出道才9天，刷新女團IZ*ONE的10天、BLACKPINK的14天、(G)I-GLE 20天的新紀錄。而相對之下更難達成的「無線台音樂節目冠軍」，她們也在出道的第11天達成了。

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▲ITZY出道11天拿下無線台音樂節目冠軍，成員在台上都嚇呆。（圖／翻攝自MBC）

南韓無線電視台MBC《Show! 音樂中心》，23日公佈本週冠軍由ITZY拿下。當主持人宣布獲獎當下，成員柳真和彩鈴都驚訝地遮住嘴巴，藝智、LiA也都露出不敢置信的表情，俞娜則相當有JYP加一貫的「淡定老么」風格，但依然看得出來非常開心。

▲ITZY出道11天拿下無線台音樂節目冠軍，成員在台上都嚇呆。（圖／翻攝自MBC）

彩鈴代表致感謝詞，首先感謝JYP大家長朴軫永和公司高層、工作人員等，並承諾會繼續努力，而11天就拿下無線台音樂節目冠軍，也讓她們再度刷新紀錄。ITZY由藝智、LiA、柳真、彩鈴、俞娜組成，主打歌《DALLA DALLA》不但一推出就席捲音源榜單第一，比起同公司師姐團，miss A在出道22天後拿到音樂節目第一，TWICE甚至花了199天，顯示出怪物新人不是浪得虛名。