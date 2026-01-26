ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
SJ放話：前進高雄世運
霍諾德拜拜「困惑臉」變迷因
雪碧告別12年假鼻
直擊／小港機場塞爆粉絲！SJ清晨飛離台　「越過保母車」親切揮手

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣天團Super Junior從台北、高雄加起來總計6場演出，25日晚間完美劃下完美句點。而成員行程忙碌，26日一早清晨便搭乘最早的班機離台，約莫6點20分抵達小港機場，除了藝聲還沒離開，其餘8位成員一早現身於小港，親切與歌迷揮手，而送機時間雖是清晨，但現場聚集目測500人的人潮，令在場媒體驚呼「果然是台灣天團」，人氣超高。

▲▼SJ清晨離台。（圖／記者吳睿慈攝）

▲希澈一早跟著大隊離台。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼SJ清晨離台。（圖／記者吳睿慈攝）

▲神童舉起手揮揮手。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼SJ清晨離台。（圖／記者吳睿慈攝）

▲始源現場拜早年說「新年快樂」。（圖／記者吳睿慈攝）

Super Junior一早6點多左右抵達小港機場國際航廈，現場聚集目測約莫500多名的人潮，當大陣仗保母車駛入停車場時，歌迷熱情尖叫迎接，由於時間非常早，SJ幾位成員幾乎都素顏現身，當看到歌迷在等待時，他們也親切揮揮手，同時也有對現場設置的媒體區打招呼。

▲▼SJ清晨離台。（圖／記者吳睿慈攝）

▲圭賢有特地繞出去與粉絲打招呼。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼SJ清晨離台。（圖／記者吳睿慈攝）

▲厲旭親切揮手。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼SJ清晨離台。（圖／記者吳睿慈攝）

▲東海親切點頭示意。（圖／記者吳睿慈攝）

不僅如此，圭賢、銀赫、東海更特地越過車子，走到外側向大批粉絲揮手，且四面八方都照顧多，雖只有短短一瞬間，但粉絲大讚「貼心」，感動表示等了整晚很值得。

▲▼SJ清晨離台。（圖／記者吳睿慈攝）

▲SJ唱完演場會26日一早離台。（圖／記者吳睿慈攝）

由於他們的目的地是韓國，當地氣溫零度，幾位成員的外套也穿得頗厚，幾乎都穿著羽絨外套，利特也特地把淡紫色外套拿在手上，而始源現身時，更不忘先跟在場媒體拜早年，用中文祝賀「新年快樂」。

▲▼SJ清晨離台。（圖／記者吳睿慈攝）

▲小港機場現場目測500人送機。（圖／記者吳睿慈攝）

直擊／小港機場塞爆粉絲！SJ清晨飛離台　「越過保母車」親切揮手

