男友猝逝遭家人逼「淨身出戶」！　卜星慧發聲還原真相

▲卜星慧曾參加《超級星光大道》擔任PK魔王。（圖／記者李毓康攝）



記者翁子涵／台北報導

歌手卜星慧曾參加《超級星光大道》擔任PK魔王、《中國好歌曲》等節目，她與製作人男友莊景雲交往同居多年，男友上月卻因心肌梗塞猝逝，近來更被週刊爆出男友姊姊當天要求她24小時內搬離愛巢，不准帶走屋內物品，每樣物品還得出示收據證明，對此，她稍早也發聲明做出回應。

▲卜星慧發聲明澄清。（圖／記者李毓康攝）



卜星慧發聲表示：「我從未預期自己的私事會被如此大幅度地報導，更未曾對外公開我與莊老師的關係。事實上，莊老師生前也一直希望這段關係能夠保持低調，因此在新聞中被指名道姓，甚至出現我們的合影，讓我感到相當難過。」

也表示男友離世後，自己目前已安頓好自己的住處，也逐漸調整好心情，準備重新整理生活，「但我必須鄭重澄清，我與莊老師的姊姊之間，並不存在外界所形容的惡劣關係。這些年來，姊姊在生活上給予我與莊老師許多照顧，也曾協助處理我與身邊親友的各種事務。雖然我們並非無話不談，但她一直都是一位願意付出、用心照顧家人的姊姊。」

聲明全文如下：

各位媒體朋友們大家好，我是卜星慧

關於某些新聞報導的內容，坦白說我感到非常錯愕，也相當難過。

—— 卜星慧

