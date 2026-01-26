韓團陣容太狂！　天天看新聞、高雄櫻花季門票等你抽

活動小組／綜合報導

櫻花盛開的春天，就是要去《2026 7-ELEVEN 高雄櫻花季》一起在花海中享受音樂！ 寒假在家沒事做？ 只要每天看新聞就有機會到現場看日、韓、台人氣團體及歌手演出 ，快來參加《天天看新聞！抽你去高雄櫻花季》活動，限時抽 52 組免費門票，BOYNEXTDOOR、SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY等你來現場嗨翻！不用飛出國，你還在等什麼！

●好想跟 WENDY 一起沉醉在浪漫的櫻花季＞＞＞



▲快來參加《天天看新聞！抽你去高雄櫻花季》活動，就有機會去最浪漫的高雄櫻花季。（圖／活動小組）

即日起至 3 月 1 日，只要打開《ETtoday 新聞雲》APP，參加《天天看新聞！抽你去高雄櫻花季》活動，每天看新聞，不只能掌握最新時事，還有機會抽中《2026 7-ELEVEN 高雄櫻花季》一般區單日門票 4 張組（共 5 組），或一般區單日門票 2 張組（共 47 組），煩惱過年在家做什麼，每天刷刷新聞、快把你最想看的偶像現場追起來！

今年《2026 7-ELEVEN 高雄櫻花季》陣容超級豪華，從韓流天團、巨星 BOYNEXTDOOR、SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、日本靈魂放克代表 ALI，到人氣歌手 Karencici、丁噹、李千娜、卓文萱、許富凱，超多重磅卡司齊聚高雄！3 月 13 日至 3 月 15 日三天，一起沉醉櫻花季的浪漫，現在就差你一個！點我參加活動＞＞＞







▲首先，打開新聞雲app，完成會員登入&東森購物會員綁定；再，點擊頁面正下方的「活動」(上圖1)，進入《天天看新聞！抽你去高雄櫻花季》(上圖2)，點擊「我要參加」，就可以開始看新聞、累積抽獎了。（圖／活動小組製）

《天天看新聞！抽你去高雄櫻花季》活動資訊

■ 活動期間：即日起，至 3 月 1 日 23:59 止。

■ 活動任務：

1. 登入或加入《新聞雲APP》會員。

2. 完成「東森購物網會員」綁定。

3. 點選 APP頁下方的《活動》，開啟活動頁。

4. 於活動頁點選「我要參加」按鈕後，開始看新聞！（未參加活動前，已讀新聞篇數將不會納入統計）

5. 每日閱讀新聞累積滿 25 篇，即可獲得一次抽獎資格。活動期間內，完成任務的天數越多，中獎機率越高！

※ 提醒：任務進度統計將於隔日凌晨 1 點更新完成。

※ 想即時確認已閱讀篇數可至 APP 右下角「會員中心」－＞「每日任務」－＞「任務清單」查看。

■ 活動獎項：

1. 一般區單日票 4 張組，共 5 組。

2. 一般區單日票 2 張組，共 47 組。



■ 抽獎及通知：

3/3(二)以簡訊及email通知得獎者，請務必確保登入的手機及信箱是正確的喔!!

●想看赫海點這裡＞＞＞

《2026 7-ELEVEN 高雄櫻花季》活動資訊

■ 演出日期：2026/3/13（五）～2026/3/15（日），共計3天

■ 演出時間：

2026/3/13（五）15:00～22:00

2026/3/14（六）15:00～22:00

2026/3/15（日）15:00～22:00

■ 演出地點：高雄夢時代正對面廣場

▲《2026 7-ELEVEN 高雄櫻花季》活動資訊。（圖／翻攝自Facebook／高雄櫻花季）



●有4人票耶！不用擔心閨蜜沒錢去，快點揪人來看新聞、一起集氣衝抽獎>>>

●煩惱壓歲錢不夠去看歐爸，現在只要看新聞，就有機可以抽中演唱會門票>>>

●BOYNEXTDOOR、SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WEND都有，馬上手速來參加>>>



