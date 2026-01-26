遊樂園變身歌廳秀！　黃西田領軍「15位大咖」開唱

▲黃西田領軍群星在劍湖山開唱。（圖／劍湖山世界提供）



記者翁子涵／台北報導

《耐斯歌廳秀》自3月8日起，連續3個月，每月一場，在劍湖山世界的彩虹劇場開唱，由不老歌王黃西田領軍台灣濱崎步王彩樺、劉福助、方駿、澎澎、王中平、朱海君、梁佑南、劉美玲、蔡亞露、許仁杰、賈斯汀、超跑杰克、電音三太子以及主持人胡鴻達、小吳宗憲梅東生等15組藝人接力熱唱演出，將歌廳秀原汁原味呈現。

▲▼王彩樺、王中平都是演出陣容。（圖／劍湖山世界提供）



黃西田表示：「最特別的是我們的秀連續三個月，每月一次的演出，每場演出陣容都不盡相同，眾多歌廳秀出身的藝人齊聚，讓大家每次都有驚喜包開箱，我們這群老友就是最有默契的組合啦，要重現最正宗經典的歌廳秀，讓粉絲不用再久久的等待，每個月都能來重溫舊夢！」

睽違10年，再度登上劍湖山世界舞台，王彩樺放話每場的服裝造型都會不同，更會自掏腰包準備小禮物，提到過往歌廳秀的趣事，王彩樺笑說16歲出道就在歌廳演出，「有次在舞台上唱跳演出，身著流蘇亮片的比基尼造型服，因動作過大，不小心左肩帶瞬間斷線，眼見就快穿幫，當下只能用左手抱著左胸，右手拿麥克風演出，最後驚險的過關，台下觀眾也為我捏了一把冷汗，爆笑成一團，我也自嘲差一點就要拿出來拜天公，這個意外，竟成為當天的舞台爆棚笑果！」

王中平則分享接下歌廳秀，連續三場演出，心情激動開心，與劍湖山的淵源極深，15年前曾在劍湖山拍戲，對它有很深的情感，王中平並說此次同檔演出歌手，都是老朋友，與王彩樺之前在演唱會中就有演出歌中劇，與黃西田大哥又是鄰居，「因此大家都很有默契，讓我很期待三月的演出，請大家拭目以待！」

