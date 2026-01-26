ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
SJ放話：前進高雄世運
霍諾德拜拜「困惑臉」變迷因
雪碧告別12年假鼻
香蕉哥哥揭20年不老真相！　合體草莓姐姐認「最怕老婆哭」

記者孟育民／台北報導

東森電視年度盛事「YOYO魔法樂園嘉年華」即將於2026年3月28日熱鬧登場！為歡慶YOYO台成立26週年，今年活動規模再升級，集結魔法元素、超人氣《萌學園》精彩舞台以及豐富的親子市集，邀請全台大小朋友同樂。身為兒童界「不老傳奇」的香蕉哥哥與草莓姐姐也將連袂出席，夫妻倆在活動前夕接受訪問，不僅大方公開維持20年如一日的「凍齡秘訣」，更分享私下育兒趣事與夫妻相處之道，香蕉哥哥甚至自爆，在家最怕草莓姐姐「淚流滿面」。

▲▼香蕉哥哥揭20年不老真相，談夫妻育兒像「大隊接力」 。（圖／東森電視提供）

▲YOYO嘉年華328盛大回歸！香蕉哥哥、草莓姐姐領軍18位家族成員，打造魔法樂園。 。（圖／東森電視提供）

香蕉哥哥出道多年容顏未改，常被網友開玩笑說是「吃小孩」維持青春。對此，香蕉哥哥笑著揭密，維持狀態的方法其實很單純：「盡量吃少一點、不要變太胖，加上維持運動的習慣。」他更感性表示，跟小朋友相處時會發自內心地開心大笑，心態年輕自然就顯得年輕。

草莓姐姐也補充：「跟小朋友玩，甚至接觸大學生，整個人就會活在20歲的世界裡，保持活力。」香蕉哥哥陪伴無數人長大，他笑稱現在已經快要達成「三代同堂」的成就：「今天才遇到高中朋友說從小看我長大，甚至有媽媽帶不到兩歲的小孩來看我，媽媽比小孩還激動！這份共同的回憶對我來說很珍貴也很幸福。」

▲▼香蕉哥哥揭20年不老真相，談夫妻育兒像「大隊接力」 。（圖／東森電視提供）

▲香蕉哥哥揭20年不老真相 。（圖／東森電視提供）

談起寶貝兒子「小新」，夫妻倆好氣又好笑。香蕉哥哥透露，在家播YOYO音樂時，兒子反而比較喜歡玩機器人，而且差別待遇明顯：「他看到媽媽在電視上就會說『很漂亮』，但對爸爸就沒有多餘的言論。」草莓姐姐則甜蜜幫老公緩頰：「不會啦，他有說你在電視上很帥，也很關注我們電視上任何的露出。」

關於管教方式，兩人表示沒有特定誰扮黑臉，香蕉哥哥表示：「通常是我們其中一位如果看到有不對的行為，都是嚴厲地跟他說這是很危險的事情。」草莓姐姐則分享育兒觀：「我們從不體罰，而是讓孩子知道原因及後果，例如做錯事就不能出去玩，讓他自然學習。」

▲▼香蕉哥哥揭20年不老真相，談夫妻育兒像「大隊接力」 。（圖／東森電視提供）

▲香蕉哥哥、草莓姐姐談夫妻育兒像「大隊接力」。（圖／東森電視提供）

被問及若私下意見不合時如何溝通？兩人異口同聲表示會用「討論」取代吵架，尊重對方的想法，絕不強迫。不過，被問到最怕老婆什麼事？香蕉哥哥立刻爆料：「最怕她哭！因為我都不知道她為什麼哭。」原來草莓姐姐感性豐富，看韓劇會哭，連第一次送兒子去上課，她都在咖啡廳哭了兩小時。草莓姐姐也表示自己就很愛哭，哭點也很奇怪，香蕉哥哥笑說：「我也會感動，但不會哭那麼久，有時候看到她淚流滿面問怎麼了，才知道是劇情太感人。」
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

ETtoday星光雲

