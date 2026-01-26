睽違20年再續前緣！李沛綾《豆腐媽媽》頂罪坐牢20年哭斷腸

記者許逸群／台北報導

實力派女星李沛綾重磅回歸民視最新八點檔《豆腐媽媽》，飾演為愛頂罪入獄20年的悲劇角色「盧莉君」。這不僅是她睽違多年再挑戰極具張力的「傻女人」命運，更促成她與金獎導演馮凱繼《飛龍在天》、《世間路》後，時隔20年再度攜手合作，讓資深劇迷相當期待。

▲李沛綾入主連續劇《豆腐媽媽》 。（圖／民視提供）

提及這次重返馮凱導演執導的戲劇，李沛綾難掩興奮，她感性表示過去在《飛龍在天》、《青龍好漢》等經典作品中，就領略過「凱哥」細膩的情感處理功力。她強調馮導對劇本要求極高，會親自潤飾台詞口氣，讓演員能精準捕捉角色的核心精神，讓她能瞬間進入狀況直呼：「演凱哥導的戲最過癮。」

▲李沛綾與老搭檔吳皓昇合作演出 。（圖／民視提供）

在《豆腐媽媽》中，李沛綾飾演的「盧莉君」是個令人心疼的「傻女人」代表。她為了心愛的丈夫王正豪（吳皓昇 飾）甘願頂替罪名，將20年的青春葬送於冰冷牢獄之中。然而，出獄後迎接她的卻是已長大卻疏遠的兒女、家庭的疏離，以及丈夫毫不留情的背叛與一紙冰冷的離婚協議書。

▲李沛綾與吳皓昇在拍攝過程中展現極高默契 。（圖／民視提供）

日前拍攝一場關鍵的離婚對手戲，李沛綾與吳皓昇在現場火花四射，展現了極高的默契。李沛綾坦言，因為入戲太深，當場情緒潰堤、哭到不能自己，事後看到回放時更自嘲：「真的哭得太投入、太醜了！」但她也直言，正因為導演對台詞的深度修飾，讓這場撕心裂肺的戲碼層次分明，兩人演完後都直呼「演得太過癮」。

對於鏡頭前不計形象的「醜態」，李沛綾展現專業演員的豁達，表示比起維持完美的螢幕形象，她更在乎表演的生命力與真實性，「希望觀眾不要太介意美醜，可以接受我用心投入演出的真實性。」她也期待接下來與老搭檔吳皓昇，以及飾演子女的羅子惟、王晴等人有更多飆戲的機會。