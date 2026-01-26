《冠軍之路》登影史紀錄片亞軍　曾文誠爆球員「提一話題秒哭」

記者許逸群／台北報導

年度現象級紀錄片《冠軍之路》熱度持續延燒，今傳捷報，上映3週票房直飆7054萬，一舉成為臺灣紀錄片影史票房第2名，成功掀起全民瘋棒球熱潮。資深球評曾文誠更揭露球員受訪內幕，爆料眾多選手「只要提到家人」幾乎都會當場淚崩，讓觀眾一窺臺灣英雄光環背後的辛酸付出。

▲年度現象級紀錄片《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

資深球評曾文誠除了擔任紀錄片顧問，在拍攝期間更跟著訪談多位球員與教練，他坦言透過《冠軍之路》感受到了球員們「不再只是平面的資料」。曾文誠將片名拆解成「冠軍」與「之路」，直指「之路」代表著許多選手在選秀時的艱辛、職棒路上曾被酸民抨擊的壓力。然而，他們頂住一切，最終蛻變成備受肯定的臺灣英雄，片中鏡頭記錄下這些不為人知的辛酸與付出。

▲棒球顧問同時也是資深球評的曾文誠日前出席映後座談。（圖／牽猴子提供）

回憶起2024世界棒球12強賽事，曾文誠笑稱直到最後一個出局數，都還不敢相信中華隊真的奪冠，直言「雙殺的幸福來得很突然」。他強調，這部片談論的不僅是冠軍的結果，更是「這條路怎麼走」。這段勝利之路並非只是短短十幾年，而是超過40年的血汗累積，如今的新生代球員是透過前輩們的汗水、淚水與不甘心，才得以完成這個夢想，將棒球精神傳承下去。

隨著寒假到來，片商於上週舉辦「親子限定場」，邀請家長帶著孩子一同進戲院感受臺灣英雄們的榮耀歷程。該活動消息一公開後，名額便火速被搶光，足見這部片不僅獲得球迷肯定，其中感動人心的「運動家精神」也極具教育意義，成為許多家長帶小朋友學習的教材。

《冠軍之路》由世界棒壘球總會、中華職業棒球大聯盟與國內多家媒體正式授權，由監製張永昌、黃瓀潢領軍，導演龍男・以撒克・凡亞思執導，並有資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。這部紀錄片貼近現場，完整呈現中華隊從2013年失之交臂到2024年奪冠之間的動人歷程。