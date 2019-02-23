不要笑！王仁甫「硬跳2倍速BTS」　喘翻求救：幫我一下～

記者關韶文／台北報導

王仁甫苦練BTS神曲《IDOL》站上小巨蛋，為了證明自己在女兒的心中，沒有比BTS差，還帶領全場一起大唱「OH~OH!WOO~OHOH」王仁甫賣命跟著音樂熱舞，動作全在拍子上，甚至挑戰「2倍速」讓全場歌迷尖叫連連。

▲▼王仁甫兩倍速跳到氣喘吁吁。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

一直擁有搖滾魂的王仁甫，首先重唱自己偶像Bon Jovi的《Thank you for loving me》，這首歌同時也是自己婚禮上的定情曲，藉此向歌迷深情告白，表達自己最深的感謝，「謝謝，站上小巨蛋，是一件很開心的事情，但是都是因為有你們！選了這首歌在一開始唱給大家聽，希望你們可以感受到我的感謝。」

▲▼王仁甫挑戰BTS神曲。（圖／記者張一中攝）

王仁甫接著喊話，「但是在我的生命當中，有一個人她不是非常支持我，她總是懷疑我、鄙視我。」接著場後VCR播放過去被女兒樂樂吐槽的對話，表示今天要來雪恥，苦練BTS《IDOL》，動作相當精準，讓全場尖叫連連！

▲▼許孟哲端出氧氣瓶救援。（圖／記者張一中攝）

王仁甫帥氣破表，汗如雨下，音樂到了中段，《IDOL》更切換到2倍速，讓王仁甫跳到崩潰。歌曲結束後，孫協志一出來，問全場歌迷「想不想要再聽一次？」全場笑翻！許孟哲則帶著氧氣瓶救援，場面相當綜藝。