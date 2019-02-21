宋慧喬爆婚變全因「這異常反應」！　網狂翻IG揪出「關鍵證據」

記者田暐瑋／綜合報導

「宋宋夫妻」宋慧喬與宋仲基2017年完婚，金童玉女的組合羨煞許多粉絲，近日大陸微博卻瘋傳雙宋秘密離婚，起因只是宋慧喬沒戴上婚戒，認為這一反常態，不過另有一批網友反駁，找出宋慧喬IG中一張關鍵照片，直言：「他們並沒有離婚！」

大陸微博瘋傳宋慧喬和宋仲基離婚，引起大批網友關注，傳言來自於有網友發現宋慧喬IG刪了許多照片，男方出軌她的閨蜜造型師等等，但消息來源不明，而20日她現身仁川機場時，被發現無名指上的婚戒消失，再度讓外界猜測謠言的真實性。

▲宋慧喬還留有結婚照。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

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相信雙宋悄悄離婚的一派網友質疑，宋慧喬過去出席活動都一定會戴著婚戒，偏偏在爆出婚變後被抓包沒戴婚戒，認為這個異常反應加深了婚變可能性。但另一派網友卻反駁：「誰說結了婚一定要戴戒指？」更找出宋慧喬IG中還留有結婚照，以此駁斥：「人家婚紗照都還在，要亂說話也要做點功課好嘛！」而目前南韓媒體皆無相關報導，韓方也沒有要出面說明，更讓不少粉絲諷刺婚變謠言：「人家連出面澄清都懶了。」

▲宋慧喬和宋仲基爆婚變（圖／翻攝自IG）

從韓媒拍攝的影片來看，宋慧喬20日心情非常好，她不僅親切為粉絲簽名，還不忘轉頭向攝影大哥打招呼說掰掰，臉上掛著滿滿笑容。而她沒有戴婚戒引起討論，也有粉絲為她緩頰「可能剛好忘了」、「沒人規定婚戒要一直戴著啊」、「他們很幸福，放過他們吧」。