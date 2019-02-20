吳佩慈女兒「不到1歲就背12萬愛馬仕」！　住947億皇宮城堡炫：比迪士尼美

▲身價數億元的藍心湄（左）是愛馬仕大戶，吳佩慈（中，翻攝自吳佩慈微博）也收藏愛馬仕多年，侯佩岑也曾在米蘭砸下近百萬元購入凱莉包。



圖文／鏡週刊

愛馬仕包一直是國內外女藝人最熱愛的包款品牌，幾乎一線女星都是人手一咖，而投資副業有道，身價數億元的藍心湄，更是愛馬仕大戶VIP，前年她出席林心如歸寧宴時，手拎一個粉紅色鱷魚皮鑲鑽愛馬仕柏金包，粗估價值至少要新台幣500萬元以上。家中收藏的包款更是數不勝數，藍心湄曾經在節目上透露，有次背著柏金包坐朋友的新車，但坐到一半很想要吐又不好意思吐在車上，竟趕緊把包包裡的東西全倒出來當嘔吐袋，沒想到後來還可以送回維修清洗，大讚服務周到。

因為和周杰倫出遊日本被拍而證實緋聞的侯佩岑，曾帶起「機車包」流行，其實她也是愛馬仕粉絲，曾經在米蘭砸下近百萬元購入32公分的鱷魚皮凱莉包，而她的媽媽林月雲，今年一月和侯佩岑到微風南山用餐時，也曾被媒體目擊手拿約60萬元的愛馬仕鴕鳥皮柏金包，看來母女倆品味頗為一致。

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吳佩慈鍾情愛馬仕更是圈內出了名，從多年前就開始蒐集各式各樣的愛馬仕包，至少10個包以上，最貴的超過250萬新台幣，吳佩慈曾透露，自己一年會買5到6個名牌包，連女兒不到一歲時，都讓她背著要價12萬元的愛馬仕包出門，也是寵女無極限。



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