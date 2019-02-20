ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳佩慈女兒「不到1歲就背12萬愛馬仕」！　住947億皇宮城堡炫：比迪士尼美

▲身價數億元的藍心湄（左）是愛馬仕大戶，吳佩慈（中，翻攝自吳佩慈微博）也收藏愛馬仕多年，侯佩岑也曾在米蘭砸下近百萬元購入凱莉包。

圖文／鏡週刊

愛馬仕包一直是國內外女藝人最熱愛的包款品牌，幾乎一線女星都是人手一咖，而投資副業有道，身價數億元的藍心湄，更是愛馬仕大戶VIP，前年她出席林心如歸寧宴時，手拎一個粉紅色鱷魚皮鑲鑽愛馬仕柏金包，粗估價值至少要新台幣500萬元以上。家中收藏的包款更是數不勝數，藍心湄曾經在節目上透露，有次背著柏金包坐朋友的新車，但坐到一半很想要吐又不好意思吐在車上，竟趕緊把包包裡的東西全倒出來當嘔吐袋，沒想到後來還可以送回維修清洗，大讚服務周到。

因為和周杰倫出遊日本被拍而證實緋聞的侯佩岑，曾帶起「機車包」流行，其實她也是愛馬仕粉絲，曾經在米蘭砸下近百萬元購入32公分的鱷魚皮凱莉包，而她的媽媽林月雲，今年一月和侯佩岑到微風南山用餐時，也曾被媒體目擊手拿約60萬元的愛馬仕鴕鳥皮柏金包，看來母女倆品味頗為一致。

請繼續往下閱讀...

吳佩慈鍾情愛馬仕更是圈內出了名，從多年前就開始蒐集各式各樣的愛馬仕包，至少10個包以上，最貴的超過250萬新台幣，吳佩慈曾透露，自己一年會買5到6個名牌包，連女兒不到一歲時，都讓她背著要價12萬元的愛馬仕包出門，也是寵女無極限。


更多鏡週刊報導
【拎小套房逛街】李毓芬鵝蛋臉再進化　拎百萬柏金包逛街
調教星二代感情觀　藍心湄叛逆回「男友要多交幾個」
【200億富婆】生了3個小孩沒名分　吳佩慈比張忠謀有錢

萌柴甩頭瞬間「皮肉分離」 耳朵掉到另一邊秀出銷魂嘴邊肉

推薦閱讀

羅志祥被潮牌嗆爆：衣服不適合諧星穿！　淚揭創STAGE心血「我不是人嗎」

館長五官99％撞臉「林俊傑」笑瘋！　網一看對比嚇呆：根本親弟弟

韓國瑜「香港關心高雄賽馬」被打臉！　杜汶澤開砲：煩不煩

乾隆「2荒唐錯事」害死富察皇后！　除了弟媳「還偷情妻嫂」…她徹底崩潰

陸元琪CEO新歡劈腿內幕！　正宮「穿紅衣紅鞋自殺」：要陰魂不散纏他

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

小人太囂張！2019「5大星座背上插滿箭」　摩羯會被自己人弄死

林依晨被爆台下真面目！　化妝師評她「只有這句話」…網暖哭：真女神

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

文瑾瑩崩壞！　高清無P照曝光「紋路全現形」網看傻了：OMG

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

邱淑貞女兒消失2年變名模！　19歲「蛻變小女人」登時裝周

羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 吳佩慈

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡詩芸突提「人生課題」！　2個月前才慶祝結婚週年
  2. 汪小菲爸罕見曝光！「五官神複製」網看傻：原來你爸那麼帥
  3. 吳宗憲爆「HowHow、蔡阿嘎5人月收千萬！」　YouTuber收入秘密曝光
  4. 粉絲吵架爆影響S.H.E感情！Selina：想聽真話嗎…認了很愚蠢
  5. 女神卡卡證實恢單　「連續2任男友訂婚後就分手」
  6. 單親媽唯一兒子遭綁撕票！《密陽》十周年登台：比悲傷更悲傷
  7. 蕭敬騰學Bo妞叫「媽咪～」凸槌！　賈靜雯翻白眼：我…孩子長好大了
  8. 5年前收到「迪麗熱巴私訊」　他隔2年才看到..結局「很悲傷」！
  9. 克里斯伊凡是《阿凡達》男主角人選！被打敗原因藏10年
  10. 瘋電影／沒有煙硝的愛情　有些愛情註定刻骨銘心

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366