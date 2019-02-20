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許瑋甯「無名指戒指」露餡！　抓包男友也戴同款…網興奮：要嫁前奏

記者田暐瑋／綜合報導

藝人許瑋甯與攝影師男友劉又年穩定交往中，她對這段戀情相當保護，鮮少透露對方的訊息，日前她相約一群好友唱歌，也帶著男友同行，卻被眼尖網友發現她的無名指上戴著戒指，正巧男友無名指上疑似也戴著同樣款式，讓不少看好兩人的網友興奮說：「女神要嫁了嗎～」

許瑋甯和男友戀情甜蜜蜜，過年前約好朋友們慶生唱歌，男友也一起參加拍照留念，其中一張劉又年露出左手的照片，無名指上戴了個款式簡單大方的戒指，而有眼尖網友發現，她右手無名指上也疑似有同樣款式的戒指，引起部分網友討論。

▲許瑋甯。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

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▲許瑋甯無名指上戴戒指。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

對此，經紀人表示：「謝謝關心啦，之前已經回答過了，就不再多回應喔。」事實上，許瑋甯秘婚傳言傳出不只一次，星座專家唐綺陽先前在運勢直播中，提到許瑋甯的男友突然說：「許瑋甯妳是獅子座，妳男朋友......，喔不，妳老公！妳老公一定會對妳很好很好。」特別把許瑋甯的另一半從「男朋友」改口稱「老公」，是否意味著小倆口真的已經完成終身大事，令人好奇。

▲許瑋甯。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

▲許瑋甯男友手上也有戒指。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

2018年底許瑋甯被爆已婚赴摩洛哥度蜜月時，經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「目前沒有好消息分享給大家。」同時澄清到摩洛哥是為了拍攝網劇《Ai在西元前》，經紀人也說許瑋甯的工作已經排到2019年下半年了，否認懷孕才結婚的消息。

許瑋甯同框男友和小鬼。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

▲許瑋甯和男友。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

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