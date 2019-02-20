茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

▲戲約不斷的茵芙，上綜藝節目爆料自己被同門女藝人害慘的事，被傳出是在指郭雪芙。（左圖翻攝自茵芙IG）



圖文／鏡週刊

藝人郭雪芙長相甜美，不過指她是假面甜心的傳言時有所聞，過去她還是女團Dream Girls成員時，也常傳出與另兩位團員李毓芬、宋米秦鬧不合；日前女藝人茵芙上《麻辣天后傳》節目，透露曾被同門女藝人擺了一道，害茵芙在公司待不下去，節目播出時雖已消音，在場人士卻都聽到主持人利菁爆料此人就是郭雪芙，讓她的假面傳言再添一筆。



郭雪芙年前被本刊爆出與孫其君過從甚密，近日她與袁艾菲去美國度假，遠離八卦風暴；沒想到女藝人茵芙年前上節目時，提到被同門的師姐排擠，最後不得不離開經紀公司，此事竟也與郭雪芙有關。

▲郭雪芙（右二）與好友袁艾菲（右一）近日赴美旅遊。（翻攝自郭雪芙IG）



不具名指控 利菁破哏

《麻辣天后傳》日前播出「小人退散！還我清白！演藝圈打小人之夜麻辣公開！」主題，女藝人茵芙透露在之前的經紀公司，有個同公司的女藝人，常會主動來說「公司真的很糟糕，妳不覺得公司都怎樣怎樣」，茵芙也只能回「喔喔妳辛苦了」，過沒多久發現公司的人怎麼對自己都冷言冷語很鄙視，茵芙很緊張，到處打聽是不是做了什麼對不起公司的事，後來才知道原來是那位女藝人告訴公司：「茵芙在外面把公司講得很難聽。」

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▲茵芙在節目上控訴被心機女星害慘（圖／翻攝自中天）



茵芙在節目中激動表示：「明明都是她自己講的，怎麼變成我把公司講得很難聽，做賊的喊抓賊，真的很可怕，我那時候被她害得超級慘。」還說公司還有其他女藝人也都被弄了，只有那個女生發展得最好，主持人利菁接話說：「但她很清純的樣子！」並在一旁補充說「那個女藝人形象很好，同樣的話如果是由我和她說，大家一定會相信她，不會相信我」，利菁當場用氣音對一旁的男模黃旭爆料當事人究竟是誰，但全攝影棚的人都聽見是「郭雪芙」，茵芙滿臉尷尬說「妳講太大聲了啦」，拜託製作單位消音，節目最後播出時也已經消音。

被指擺臭臉 落淚道歉

早在2013年，郭雪芙就曾被媒體爆料因與納豆拍廣告不耐煩擺臭臉，被認為是「假面甜心」，當時郭雪芙委屈落淚，除道歉外，也表示是自己「不笑臉就很臭」，常讓人誤會沒禮貌。

▲2013年郭雪芙與納豆（右）拍廣告時，曾傳出她當場不耐煩擺臭臉，挨批「假面甜心」。



此外，她過去也被說不太會講話、喜怒哀樂不會掩飾，而同團的李毓芬和宋米秦則常跟大家打成一片，3人明顯不合。去年郭雪芙替法國美妝品牌站台，當天被問到李毓芬發片、宋米秦懷孕等話題，台上雖然語帶祝福，但郭雪芙轉身時卻被媒體拍到一秒變臉，對著經紀人說：「他沒有來擋！」似乎在責怪經紀公司沒善盡阻擋義務，氣氛十分尷尬。