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羅志祥被潮牌嗆爆：衣服不適合諧星穿！　淚揭創STAGE心血「我不是人嗎」

記者田暐瑋／綜合報導

小豬羅志祥2006年與友人張子文等人創立潮牌「STAGE」，至今已經成軍12年，他卻於18日在個人網站丟出震撼彈宣布全面退出。但其實他當初創業的契機，全是因為遭人看不起，因為搞笑形象深植人心，被常合作的潮牌店鄙視，讓他難過到哭了。

羅志祥曾在節目上透露，當初會創立潮牌的原因是有被騙過，另一個就是被瞧不起，過去曾有一間合作的潮牌店在西門町，某天他到店裡要借錄影用的衣服，卻被店員拒絕：「我們老闆說之後不能再給你衣服。」他不解問：「為什麼？」店員竟然回說：「我們的衣服不適合諧星穿。」

▲羅志祥。（圖／翻攝自微博）

▲羅志祥。（圖／翻攝自微博）

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聽到這句話，羅志祥當場錯愕，難過地邊落淚邊走回停車場牽車，「諧星難道就不是人嗎？」就從那一刻起，他就萌生了自創潮牌的想法，之後還開在那間潮牌店隔壁，嗆聲意味十足，卻也讓不少網友敬佩他的毅力和努力。

羅志祥退出「STAGE」的消息震撼業界，少了這塊活招牌，勢必對銷售跟曝光引起不少影響，更有網友挖出他日前在IG限時動態寫下「做人不要得寸進尺」，似乎已在為分手STAGE預告，連他身邊工作人員也寫下「貪惡人總有一天會有報應的！」

▲羅志祥。（圖／翻攝自微博）

▲羅志祥。（圖／翻攝自微博）

加上羅志祥把原本IG帳號「showlostage」改成「showlo」，斷得乾乾淨淨，而他也被發現，自去年底就沒再穿自家潮牌衣服打免費廣告，都被解讀雙方「分手」內幕不單純。而STAGE也發出聲明感謝羅志祥的付出，但目前正在面臨轉型，小豬的階段性任務已經完成，雖然未來將秉持品牌精神持續經營，但已經讓不少小豬的歌迷揚言脫粉不再支持。

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