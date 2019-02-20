婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

▲根據一路拍到哈林（右）跟張嘉欣（左）的照片，可見哈林多了許多笑容，對外有著疼妻的形象。。（圖／鏡週刊提供）



圖文／鏡週刊

去年年底，43歲的民視主播張嘉欣才為庾澄慶（哈林）生了兒子「哈寶」，這是她在短短不到1年生下長女「哈密瓜」後懷上的第二胎，當然哈林的媽媽張正芬更是樂享三代同堂、含飴弄孫的晚年生活。過年時，哈林還突然貼出全家7人的包括拜年照，不過一切看似的天倫之樂，其實已然悄悄變調…農曆年前，只有哈林跟張嘉欣及一對兒女，一家4口入住億級豪宅；不過，根據知情人士向本刊透露，事情並非如此單純。

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▲過年時哈林難得曬出全家福的照片，不過他把臉全P成自己，難得上傳自己的居家生活，沒想到其實家中暗潮洶湧。（翻攝自哈林臉書）

雖然張嘉欣傳言頗得哈林的媽媽張正芬喜愛，尤其她高齡又短時間內為庾家生了一雙兒女、湊成一個「好」字。不過其實婆媳之間或多或少還是為了小事有些摩擦，比如餐桌上婆婆對媳婦唸東唸西，張嘉欣雖然看似尊重並不回嘴，但是其實內心點點滴滴都在隱忍。

▲哈林跟張嘉欣的最新住居台北花園，根據媒體粗估可能有1.5億元，不過現在價錢應該沒到那麼好，且可能是租屋而居。（翻攝自Google Map）



曾是上海國寶級國劇名伶的張正芬，對上作風洋派的張嘉欣，本來兩代之間許多觀念就有齟齬不合之處，尤其在教養問題，觀念更加分歧；由於之前哈林跟前妻伊能靜的「小哈利」的成長過程，張正芬一路涉入甚深，如今張嘉欣則是自有主張，熟悉張家的友人因此推斷，這事極有可能成為婆媳之間狂起勃谿的導火線。

雪上加霜的是，張嘉欣先前還能隱忍，如今終於爆發，甚至傳出她跟張正芬吵架，吵到最後決定搬家，似乎跟她的產後憂鬱有關。

▲台北花園之前，哈林跟張嘉欣住在「一品大廈」，傳張嘉欣跟哈林的媽媽吵架，所以夫妻倆才趕在年前搬家。（翻攝自Google Map）



根據醫學報導，「高齡才生首胎的婦女及新手爸爸，是產後憂鬱症的高危險群。」「『高齡』對於孕婦來說，就是很大的壓力源，因為生理狀態欠缺優勢，除了懷孕與失產過程相對具有較高風險，也容易擔心孩子健康問題，生理與心理交互影響下，成為產後憂鬱的高危險群。」

日前，本刊接獲可靠消息爆料，哈林跟張嘉欣趕著年前從台北市大安區舊家「一品大廈」（根據報導，哈林在2011年7月豪擲1.26億元買下5樓，坪數逾百），搬到信義區的「台北花園」豪宅。事後（2月2日）也有媒體拍到哈林參加尾牙宴後回到台北花園，稱他買屋寵妻，一家四口入住「只賣不租」的億級豪宅。

▲哈林。（圖／鏡週刊提供）

▲去年6月，本刊直擊哈林（右）跟懷孕的張嘉欣（左）現身前一個家，建案叫「一品大廈」，價值也破億，且該處名人住戶不少，如連戰。（圖／鏡週刊提供）



不過根據同間媒體先前（1月10日）報導，又稱「…全台最具身價的地上權豪宅案『台北花園』，去年11月出現兩筆出租紀錄，分別位於12、 13樓，月總租金分別是30、 40萬元…」，顯示哈林並未再購豪宅，只是租房住，除了打臉該媒體所謂「只賣不租」的自家報導內容，也呼應本刊讀者提供哈林與張嘉欣只是租屋的爆料。

總之，根據本刊進一步調查，哈林應該沒有購入台北花園，再根據房仲業者網上資料，該社區近2年沒有實價登錄。所以台北花園的兩筆出租紀錄，極有可能正是哈林一家入住。補充一點，2003年完工交屋的台北花園，號稱全台身價最高的地上權案，曾被名人住戶形容「政府發明最可怕的住宅產品」，因為住戶每年都得繳上百萬地租金，十分驚人。