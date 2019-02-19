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陸元琪CEO新歡劈腿內幕！　正宮「穿紅衣紅鞋自殺」：要陰魂不散纏他

娛樂中心／綜合報導

藝人陸元琪跟前夫袁惟仁離婚2年多，最近才剛被爆出熱戀小11歲的科技新貴Max，沒想到認愛沒幾天，就決定分手「恢復工作關係」。但一名林姓女子自稱Max正牌女友，且過年期間還當著男方媽媽面前求婚，沒想到卻被劈腿，為此一度想輕生。

據《蘋果日報》報導，林女不滿自己被說成是情緒勒索的前女友，提供多張證據照打臉陸元琪所說的「林女和Max在去年10月就分手」，透露過年期間Max還當著家人的面前求婚，並表示：「我們要生小孩！」等到陸元琪和Max的約會照曝光，她才驚覺自己被劈腿，一度穿紅衣紅鞋要自殺，「就是要陰魂不散的糾纏他。」最後被救回。對此，陸元琪直言看了很心疼，說道：「學會祝福才能讓自己接下來的生活平靜美好。」

▲陸元琪認了已跟Max分手。（圖／翻攝自臉書／陸元琪）

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▲陸元琪認了已跟Max分手。（圖／翻攝自臉書／陸元琪）

陸元琪跟袁惟仁離婚2年多，近日被爆出有毛帽新歡呂元鐘（Max），兩人被拍到甜蜜牽手，還有消息傳出，男方已經開口求婚，雖然呂元鐘後來否認有求婚一事，不過陸元琪的兒子袁義在個人的臉書上坦言，「這位uncle」讓填補了爸爸一直空著的位置，相信對方就是那個「可以照顧我媽的人」。

袁義寫道，在他和媽媽、妹妹都深陷低潮之時，「這位uncle」出現了，從此他再也不是一個人打遊戲，飯桌上再也不是4缺1，「我們之間在非常短的時間內就非常相信彼此」，一切都讓他相信這位uncle就是那個「可以照顧我媽的人」。沒想到陸元琪認愛才5天就因為男方爆出劈腿疑雲而分手。

▲起底陸元琪毛帽新歡。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪、呂元鐘）

▲陸元琪認了已跟Max分手。（圖／翻攝自臉書／陸元琪）

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