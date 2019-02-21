便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！　偷拍PO網掀暴動：真的帥

記者田暐瑋／綜合報導

巧遇明星的機會可遇不可求，一名網友日前到便當店吃飯，發現一旁坐著大口嗑著排骨飯的短褲男竟然是藝人，當下拿出手機偷拍，傳上「爆廢公社」，大讚：「平易近人又親切的帥哥！」

一名網友在「爆廢公社」PO照，照片中一名穿著黑色短袖短褲的男子翹著腳坐在便當店角落，夾起一塊大排骨大口大口啃了起來，仔細一看竟然是藝人李易，且絲毫沒有遮掩，讓網友大讚：「平易近人又親切的帥哥～」

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▲李易發現自己被偷拍。（圖／翻攝自李易IG）



事後李易也發現自己被偷拍，把這張截圖放上自己的IG，笑說：「被偷拍了，但我真的餓了，劉江排骨飯的排骨大又好吃。」粉絲一看到他豪邁的吃飯樣，笑虧「連吃飯都那麼帥」、「看起來餓很久」、「我要笑死了看起來很餓」。

李易曾經被網友發現整個人暴肥，連尖下巴都不見，之後認真減肥3個月，已經瘦了11公斤，除了飲食調整，近期還加入健身項目，雖然得暫時跟罪惡的美食說再見，但成果讓他非常滿意。他把便當放上網後，有網友分析，菜色豐富且份量十足，關鍵就是澱粉含量極低，例如圖中的碳水化合物，除了紫薯泥和蓮藕，幾乎3/2都是蛋白質和蔬果，且澱粉食物全是粗糧，且調味十分清爽。

▲李易。（圖／翻攝自李易IG）



被網友問到到底是怎麼瘦這麼快，李易也大方透露，除了少吃多動，還有一件很重要的事，就是多喝水，加上最近迷上茶，會和水交替飲用。其實，他之前胖這麼多，除了主持外景節目，要一直品嚐各地美食，原本身高175公分，最瘦體重才68公斤的他，體態才會越來越橫著長，當時他被笑胖，還自嘲是另類「職業傷害」，但快速瘦身也讓他成為焦點話題。