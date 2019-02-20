ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

打牌肚爆痛揪出嚴重後果！　急診驚見「25cm腸子黑掉」醫搖頭：這難救

記者田暐瑋／綜合報導

過年家人總會聚在一起打個幾圈麻將，但往往一坐就是好幾個小時，遇到連莊更是不能中途離開，有人就因此差點送命。一名30多歲男子初三晚上因為打牌打太久，發現肚子越來越痛，切片一看竟然是死亡率極高的腸中風，緊急開刀果然看到有一段25公分的腸子全都黑掉，連醫生都搖頭：「第一次看到這種案例！」

外科醫師江坤俊在《醫師好辣》分享看診經驗，一位男病患初三早上就開始打牌，當時就開始覺得肚子疼痛，以為是腸胃炎，但因為一直連莊，無法中途離開，一直到晚上越來越痛，才趕緊搭小黃到醫院看診，一檢查就發現白血球指數飆到3萬多，但病患外觀看不出異狀，只好再接著做電腦斷層。

▲打牌打到腸中風。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲打牌打到腸中風。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

請繼續往下閱讀...

檢查結果一出來，男子竟然是腸子中風，醫師趕緊請他聯絡家屬，立刻安排進開刀房，開刀一看果然發現他的腸子有一段25公分全變成黑色，將壞死的這段腸子切除後再接回。醫師解釋，因為男子本身有抽菸喝酒，腸子的動脈本來就有點問題，加上久坐會讓血液循環變慢，就會形成血栓。

腸子中風的正式名稱叫做「缺血性腸壞死」，是全身性血管病變，發生案例雖不多，致命程度卻高達7成，且治療上也非常棘手，如果腸中風的原因是缺血性腸炎，致死率更高達百分百，有相關報導表示，未來台灣罹患腸中風的患者會越來越多，初期會有血便和腹痛，惡化後就會併發腹膜炎和敗血症，很難救回來，余天的父親就是因為腸中風住院，10天後不幸過世。

▲打牌打到腸中風。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲打牌打到腸中風。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

不只如此，一般人在打牌時，最不常做的事情就是吃飯，沒有進食導致血液循環更慢，多種因素加在一起，腸子就會被塞死。另外還有一起案例，男子打麻將連打4天，要起身上廁所時發現腳舉不起來，背也很痛，檢查才發現是椎間盤突出，神經也被壓到，如果再拖久一點，就會終生癱瘓。

醫師解釋，坐著的時候力量都會集中在身體前方，長時間重壓的結果就導致「椎間盤爆開」往外突，嚴重的話會有難以挽回的後果，醫師也建議坐50分鐘必須要起來站10分鐘，因為久坐會導致人體新陳代謝變慢，發炎指數也會變高，造成心血管疾病，每天只要多坐1小時，這輩子罹患心血管疾病的機率就會增加14％，危害健康的程度和抽菸是同等級。

推薦閱讀

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

韓國瑜「香港關心高雄賽馬」被打臉！　杜汶澤開砲：煩不煩

陸元琪CEO新歡劈腿內幕！　正宮「穿紅衣紅鞋自殺」：要陰魂不散纏他

小人太囂張！2019「5大星座背上插滿箭」　摩羯會被自己人弄死

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

吳佩慈女兒「不到1歲就背12萬愛馬仕」！　住947億皇宮城堡炫：比迪士尼美

林依晨被爆台下真面目！　化妝師評她「只有這句話」…網暖哭：真女神

館長五官99％撞臉「林俊傑」笑瘋！　網一看對比嚇呆：根本親弟弟

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

羅志祥被潮牌嗆爆：衣服不適合諧星穿！　淚揭創STAGE心血「我不是人嗎」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

邱淑貞女兒消失2年變名模！　19歲「蛻變小女人」登時裝周

羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

吳宗憲爆「HowHow、蔡阿嘎5人月收千萬！」　YouTuber收入秘密曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

醫師好辣

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 許瑋甯「這樣吃湯圓」　超神花招…網全看傻：太猛啦！
  2. 「韓流」有望再次登陸　彭博：演出籌備方正申請韓星來華演出
  3. 五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了
  4. 打牌肚爆痛揪出嚴重後果！　急診驚見「25cm腸子黑掉」醫搖頭：這難救
  5. TFBOYS《喜歡你》「歌詞被英翻中」　陸網看翻譯笑瘋：果然是央視
  6. MONSTA X、(G)I-DLE強碰！2月下半solo回歸名單也超狂
  7. 還記得《逃出絕命鎮》的受害者嗎？他們合體「黑豹黨」電影
  8. 許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏
  9. 蔡詩芸突提「人生課題」！　2個月前才慶祝結婚週年
  10. 汪小菲爸罕見曝光！「五官神複製」網看傻：原來你爸那麼帥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366