打牌肚爆痛揪出嚴重後果！　急診驚見「25cm腸子黑掉」醫搖頭：這難救

記者田暐瑋／綜合報導

過年家人總會聚在一起打個幾圈麻將，但往往一坐就是好幾個小時，遇到連莊更是不能中途離開，有人就因此差點送命。一名30多歲男子初三晚上因為打牌打太久，發現肚子越來越痛，切片一看竟然是死亡率極高的腸中風，緊急開刀果然看到有一段25公分的腸子全都黑掉，連醫生都搖頭：「第一次看到這種案例！」

外科醫師江坤俊在《醫師好辣》分享看診經驗，一位男病患初三早上就開始打牌，當時就開始覺得肚子疼痛，以為是腸胃炎，但因為一直連莊，無法中途離開，一直到晚上越來越痛，才趕緊搭小黃到醫院看診，一檢查就發現白血球指數飆到3萬多，但病患外觀看不出異狀，只好再接著做電腦斷層。

▲打牌打到腸中風。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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檢查結果一出來，男子竟然是腸子中風，醫師趕緊請他聯絡家屬，立刻安排進開刀房，開刀一看果然發現他的腸子有一段25公分全變成黑色，將壞死的這段腸子切除後再接回。醫師解釋，因為男子本身有抽菸喝酒，腸子的動脈本來就有點問題，加上久坐會讓血液循環變慢，就會形成血栓。

腸子中風的正式名稱叫做「缺血性腸壞死」，是全身性血管病變，發生案例雖不多，致命程度卻高達7成，且治療上也非常棘手，如果腸中風的原因是缺血性腸炎，致死率更高達百分百，有相關報導表示，未來台灣罹患腸中風的患者會越來越多，初期會有血便和腹痛，惡化後就會併發腹膜炎和敗血症，很難救回來，余天的父親就是因為腸中風住院，10天後不幸過世。

▲打牌打到腸中風。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



不只如此，一般人在打牌時，最不常做的事情就是吃飯，沒有進食導致血液循環更慢，多種因素加在一起，腸子就會被塞死。另外還有一起案例，男子打麻將連打4天，要起身上廁所時發現腳舉不起來，背也很痛，檢查才發現是椎間盤突出，神經也被壓到，如果再拖久一點，就會終生癱瘓。

醫師解釋，坐著的時候力量都會集中在身體前方，長時間重壓的結果就導致「椎間盤爆開」往外突，嚴重的話會有難以挽回的後果，醫師也建議坐50分鐘必須要起來站10分鐘，因為久坐會導致人體新陳代謝變慢，發炎指數也會變高，造成心血管疾病，每天只要多坐1小時，這輩子罹患心血管疾病的機率就會增加14％，危害健康的程度和抽菸是同等級。