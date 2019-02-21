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他貪便宜免錢割包皮！　「手術完開戰」…下場超慘烈GG了

記者田暐瑋／綜合報導

做人真的不要貪小便宜！男生多少都有過割包皮的經驗，男星年輕當兵時因為貪圖看醫生不用錢，想說乾脆來割個包皮，過幾天後都還沒事，沒想到就在「開戰」時，突然被重擊到重要部位，當場爆血，讓他痛不欲生。

Paul在《醫師好辣》分享割包皮經驗，雖然沒有包皮過長的狀況，但他貪圖當兵時看病不用錢，竟然突發奇想跑去割包皮，一進門看到軍醫年紀超大，手還會發抖，讓他當場心涼了半截，但也來不及後悔，被打麻醉針瞬間痛到崩潰，之後雖然有怪怪感覺，但也沒有太過注意。

▲Paul貪圖免錢割包皮。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲Paul貪圖免錢割包皮。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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過幾天Paul退伍，和當兵好友開戰打球，突然有一顆球反彈正中他的下半身，痛到他當場跪倒，後來一站起身，朋友驚見他褲檔濺血，他嚇得趕緊求爸爸陪同一起看醫生，一看才發現傷口撕裂，像是被拉鍊夾到一樣，是一段一段的痛感，讓他當場崩潰，懊悔不該貪小便宜動手術。

Paul在2018年決定動結紮手術，當時發文hashtag「老公給老婆最好的父親節禮物」，他先前就曾在節目上透露，他身為家中獨子，老婆才剛生完沒多久，媽媽就要妻子「再接再厲喔！馬上再生一個！」聽到第二胎還是女孩，「就有一些微詞。」

當時Paul就決心要去結紮，希望媽媽和親戚就此罷手、不要再逼老婆生了，尤其聽到親戚酸言：「如果就這樣結紮的話，這一代就會在你這邊絕後。」他更堅定要結紮，希望就此斷絕所有閒言閒語。

其實男性結紮不會真的「切蛋」，主要是藉由切斷輸精管並綁線，來阻斷精蟲輸送而達到避孕效果，病患做完結紮手術後，若未出現異狀，休息約1、2個小時就可以自己返家，傷口大約1週就可以復原，也不會影響性功能。
 

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