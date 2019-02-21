酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

記者田暐瑋／綜合報導

吳宗憲是演藝圈主持天王，是許多後輩的典範，為了讓後生晚輩能學到精髓，他特地下海當受訪者，進行一對一指導，最近因成為《麻辣天后傳》助理主持爆紅的酷炫，一出場就開始自吹自擂，搶走吳宗憲的風采，最後還不小心說錯話，一秒惹惱吳宗憲被趕出場。

酷炫上《綜藝大熱門》訪問吳宗憲，挑戰主持功力，一出場就丟出自己編的slogan：「有的問題我不追究，你猜不透！」讓Lulu和陳漢典傻眼，之後又問吳宗憲想簽孫生、瑋哥還是自己，頻頻自誇口條不錯，卻反被吳宗憲將了一軍：「那我會把我經紀公司關掉。」

請繼續往下閱讀...

▲酷炫訪問吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



一連串鋒頭太過的舉動，吳宗憲語重心長建議酷炫不要太著急，「最好的推銷員不是口沫橫飛，而是讓人想了解。」認為酷炫花招太多，反而不是好事，酷炫則解釋是想抓住大家目光，卻讓吳宗憲氣噗噗開罵：「你是要訪問我，抓住大家目光是你？這樣就有一點鳩佔鵲巢，一直在那邊ㄊㄨˋ（弄）老半天。」

▲酷炫太搶戲。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



酷炫發現講錯話，趕緊換了下一個問題：「經營過各式各樣副業，如何一次次重新站起來？」吳宗憲凌厲反問：「所以你說我以前是失敗的？」讓酷炫慌到不行，吳宗憲接著說，外界以為他過去曾經失敗，但其實不是，那都是正在努力中，「寧願戰死沙場，也不要過得庸庸碌碌，所以我怎麼可能是由黑轉紅？」坦言聽了這些問題已經走心，反酸酷炫乾脆轉行。

▲吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）





▲網友反應（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）