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小人太囂張！2019「5大星座背上插滿箭」　摩羯會被自己人弄死

記者田暐瑋／綜合報導

上班就夠忙夠累，如果還出現幾個躲在暗處放箭的假面小人，真的是心累。同時看上升和太陽，國師唐綺陽分析「2019年上半年最容易犯小人」的5個星座，最慘冠軍就是摩羯和處女，水瓶、金牛、雙子也紛紛上榜，要特別小心掉入小人陷阱。

唐綺陽在《女人我最大》公布2019上半犯小人星座，第3名是雙子座，但雙子非常的兩極化，有一半的雙子座是「無敵、運超旺」，另一半的是倒大楣，起源於過去犯的錯被追究，但也有人是無辜卻遭受到冷暴力牽連，國師形容是：「把鞭炮放到你褲子裡還不能叫。」原因是不得不顧全大局。

▲唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲雙子座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

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雖然這類的雙子座會被小人一路糾纏到10月，但4月12日以後木星逆行，狀況就會好轉不少，唐綺陽也提醒，在這段期間內要小心不要被觸怒而衝動行事，否則就會成為破壞大局的人，反而掉入小人陷阱。

第2名是水瓶和金牛座，唐綺陽表示，水瓶現在在走「家變」路線，必須抱持著吃虧就是佔便宜，先不要算計太多，之後還會有一個漫長的轉型；再來是金牛座，因為天王星來了，金牛現在處於人紅是非多的狀態，但遇到小人「不用怕」，因為沒有人會誤會，小人反而會自己把自己打掉，如何去面對這一題，就要靠自己的智慧，「弄你越多，越顯得他是一個無能的人。」

▲唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲水瓶座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲金牛座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

冠軍是處女和摩羯座，唐綺陽表示，如果處女座真的覺得很衰，要有一個概念是「現在是你前世今生的節點」，過去種種就像前世，現在是一個重新開始的中間點，以前的輝煌會在這個時候說再見，但命運同時也想告訴你些什麼，也的確你遇到了可敬的對手，這些對手會攪亂一池春水，讓你跳到黃河都洗不清，她建議，這種時候唯一的應對方式就是「不要動」，一切就會平息下來，處女最大的課題就是「修行」。

▲唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲處女座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

唐綺陽也直白地說，處女的確個性也有白目的地方，必須也要學會自我調整。另一個冠軍就是摩羯，摩羯現在需要整理生命中的髒東西，尤其要小心自己人，小人是「身邊最懂你的人」，常常會被這些人眼紅嫉妒，覺得「你怎麼這樣沒死、那樣也沒死，那我就來弄你一下。」是逃不過的劫數，但最後會透過這些事看懂人性，好好重整身邊的人。

▲唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲摩羯座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

唐綺陽表示，其實犯小人這件事每個星座都會輪到，遇到小人時，就會去回想自己是不是過去做了什麼事得罪對方，從另個角度來看，也是可以檢討、反省自己的時候。

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