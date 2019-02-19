林依晨被爆台下真面目！　化妝師評她「只有這句話」…網暖哭：真女神

記者田暐瑋／綜合報導

林依晨出道19年零負評，合作過的人都讚她不忘本，是演藝圈少有的模範生藝人，近日和一起工作的王牌化妝師也分享和她的合作心得，直言：「明星的真面目只有幕後工作人員看的最清楚！」意外曝光了林依晨私底下的真面目，讓粉絲直呼：「不可思議！」

知名化妝師王盈喬合作過不少大牌藝人，日前替林依晨出席活動化妝，直言藝人的真實個性只有工作人員最清楚，林依晨卻是自己看過「最不會人前人後的藝人」，她表示自己有精神潔癖，深信暗處就能反映人格、世界上沒有完美的人，但真要找出林依晨的缺點，還真的想不出來。

▲林依晨曬素顏自拍。（圖／翻攝自微博／林依晨）



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因為深知一個人如果被稱讚完美，就算感到壓力，王盈喬直言林依晨的優點太多，如果一一列出來，擔心文章變得太長，也會被人誤解是在捧藝人屁股，索性用一句話來形容：「我有的優點她都有，我有的缺點她都沒有。」

許多網友看了王盈喬的爆料後，對林依晨私底下的個性驚訝不已，「傻眼，有這麼完美的人真的是不可思議」、「這是我心目中的女神」、「依晨真的是真女神」、「大家都想不出她的缺點啊」、「她根本是仙女轉世吧」。

▲化妝師評林依晨。（圖／翻攝自王盈喬IG）

林依晨2003年拍攝《我的秘密花園》范小敏大紅，隔年再拍續集，和楊謹華、梁又琳、六月等結為好友，交情至今不變，17日出席導演明金成婚宴，他稱讚，依晨是一個非常善良、工作不怕辛苦，又很念舊一個好女孩，「當時結束拍攝時，她親手寫給劇組每一個人卡片，表達關心跟謝意，讓我們感動也很敬佩。」

▲化妝師評林依晨。（圖／翻攝自王盈喬IG）