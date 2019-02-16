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文瑾瑩崩壞！　高清無P照曝光「紋路全現形」網看傻了：OMG

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女演員文瑾瑩（文根英）13歲時演出《藍色生死戀》宋慧喬少女時期一角後一炮而紅，2017年初罹患腔室症候群，歷經4次手術治療終於康復，不過近日她復出現身綜藝節目，卻被發現整個人胖了一圈，臉也變成月餅臉，眼角還浮出魚尾紋，讓不少網友驚呼：「差點認不出來！」

文瑾瑩個頭嬌小，一直以來都保持著纖細身材，近日她積極復出，參加多檔綜藝節目，15日現身節目《越線的傢伙》，卻驚見她身材像吹氣球一般腫了一圈，臉也從原本的瓜子臉變成肉餅臉，看不出輪廓線條，仔細一看還被發現眼角出現魚尾紋，和過去的少女模樣差很大。

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▲文瑾瑩（圖／翻攝自IG）

對於自己發福，文瑾瑩也坦言現在已經沒有穿得下的衣服，體重更是達到人生巔峰，雖然文瑾瑩自嘲「衣服都穿不下」，但她其實還是維持著正常人的體態，有人替她緩頰，「是以前太瘦了，現在這樣剛好」、「看不出來有胖很多」。

文瑾瑩自確診罹患「急性腔室症候群」，一度傳出有截肢危險，歷經4次手術保住右手臂，至今都處於休養狀態，友人4月曾曝光她的近況，氣色看起來非常好。28日，她終於首次在IG發聲報平安：「因為要活下去、因為還活著，難以分享曾發生的過程。」她致謝一直以來在身旁給予支持與應援的人，感謝還能活在這樣的生活環境裡。

▲文瑾瑩（圖／翻攝自網路）

▲文瑾瑩發福，還長出魚尾紋（圖／翻攝自網路）

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