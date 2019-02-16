乾隆「2荒唐錯事」害死富察皇后！　除了弟媳「還偷情妻嫂」…她徹底崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

《延禧攻略》、《如懿傳》等古裝劇再度讓乾隆時期的後宮秘史浮上檯面，《延禧》中的乾隆被塑造成深情形象，對富察皇后一生鍾情，但有學者指出，乾隆雖然的確和富察皇后伉儷情深，卻改不了花心本性，在皇后喪子後刻意安排一次南巡想讓妻子開心，卻因此導致愛妻病情加重，間接害死了最愛的妻子。

野史記載了許多乾隆的風流韻事，除了乾隆偷情富察傅恒的絕世美妻外，還有一說是他看上了富察皇后的嫂嫂，竟把妻嫂接入後宮，讓相當遵守禮制的富察皇后無法接受，憂鬱成疾，而正史中提及皇后接連喪子，乾隆為了讓妻子開心，特意安排下江南，沒想到一路舟車勞頓，反讓皇后病情加劇，最後不幸病逝。

▲秦嵐飾演富察皇后（圖／翻攝自微博）



因為乾隆的錯誤決定，導致富察皇后早逝，學者直言：「等於是皇帝的決定，間接促成了他最愛的妻子過世。」這也讓乾隆相當自責。在乾隆的一生中，總共6次下江南，不少官員趁此機會送上美人，更是讓乾隆流連忘返，不過在這6次的南巡中，卻也害死了好幾個妃嬪。

▲富察皇后（圖／翻攝自微博）



除了富察皇后在南巡途中病逝，第二位皇后輝發那拉氏也是因為看不下去乾隆太過荒唐，但以斷髮相勸的下場卻是惹毛乾隆，當場就被遣送回京，且從此被關入冷宮，最後鬱鬱而終，另外在乾隆49年最後一次下江南時，乾隆帶了一位誠嬪一起同行，沒想到某天夜裡誠嬪卻突然落水，打撈上岸時已經氣絕，斷送了一條寶貴性命。

▲乾隆（圖／翻攝自微博）