韓國瑜「香港關心高雄賽馬」被打臉！　杜汶澤開砲：煩不煩

記者田暐瑋／綜合報導

高雄市長韓國瑜力拚觀光，卻也人紅是非多，日前他受訪時表示香港馬會「主動關心高雄賽馬」，並提到該會已協助他們「打造了一個需求表」，包括土地、空間及設施等需求，但香港馬會打臉此事，大砲港星杜汶澤也在臉書轉發相關新聞，寫下：「煩不煩？」引起不小議論。

香港馬會發表聲明，強調和高雄市政府從沒有討論發展賽馬的計畫，向來有話直說的港星杜汶澤轉發新聞，語氣略有不滿寫道：「煩不煩？」杜汶澤其實很關心台灣時事，日前也對肉圓爸家暴案發表看法，直言：「台灣人的passion，有一種伸張正義的精神。」

▲杜汶澤開砲。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）



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韓國瑜力拚觀光，打算興建賽馬場並發展周邊產業鏈活絡經濟，日前接受《鏡週刊》訪問時表示，香港馬會「主動關心高雄賽馬」，並提到該會已協助他們「打造了一個需求表」，包括土地、空間及設施等需求。

對此，香港馬會今天在官網再次發表聲明澄清，「本會從沒有跟高雄市政府就他們發展賽馬的計劃進行討論；本會也沒有參與任何相關的工作，包括韓國瑜市長所提及的土地、空間及設施等需求評估。」聲明中也說道，任何馬會前僱員就高雄賽馬發展的參與及工作，以及他們所提供或可能提供的意見，僅屬有關人士的個人參與及意見，並不代表馬會。

▲杜汶澤。（圖／翻攝自臉書）



對此，高雄市政府新聞局長王淺秋澄清，應該是行程表述不夠完整造成的誤解；韓國瑜當時回應稱，「香港前馬會董事是透過前立法委員介紹過來，高雄若要發展賽馬的話，這些資深董事有經驗，願意把他們的經驗告訴我們高雄。」