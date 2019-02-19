ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓國瑜「香港關心高雄賽馬」被打臉！　杜汶澤開砲：煩不煩

記者田暐瑋／綜合報導

高雄市長韓國瑜力拚觀光，卻也人紅是非多，日前他受訪時表示香港馬會「主動關心高雄賽馬」，並提到該會已協助他們「打造了一個需求表」，包括土地、空間及設施等需求，但香港馬會打臉此事，大砲港星杜汶澤也在臉書轉發相關新聞，寫下：「煩不煩？」引起不小議論。

香港馬會發表聲明，強調和高雄市政府從沒有討論發展賽馬的計畫，向來有話直說的港星杜汶澤轉發新聞，語氣略有不滿寫道：「煩不煩？」杜汶澤其實很關心台灣時事，日前也對肉圓爸家暴案發表看法，直言：「台灣人的passion，有一種伸張正義的精神。」

▲杜汶澤。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

▲杜汶澤開砲。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

請繼續往下閱讀...

韓國瑜力拚觀光，打算興建賽馬場並發展周邊產業鏈活絡經濟，日前接受《鏡週刊》訪問時表示，香港馬會「主動關心高雄賽馬」，並提到該會已協助他們「打造了一個需求表」，包括土地、空間及設施等需求。

對此，香港馬會今天在官網再次發表聲明澄清，「本會從沒有跟高雄市政府就他們發展賽馬的計劃進行討論；本會也沒有參與任何相關的工作，包括韓國瑜市長所提及的土地、空間及設施等需求評估。」聲明中也說道，任何馬會前僱員就高雄賽馬發展的參與及工作，以及他們所提供或可能提供的意見，僅屬有關人士的個人參與及意見，並不代表馬會。

▲杜汶澤砲韓國瑜。（圖／翻攝自臉書）

▲杜汶澤。（圖／翻攝自臉書）

對此，高雄市政府新聞局長王淺秋澄清，應該是行程表述不夠完整造成的誤解；韓國瑜當時回應稱，「香港前馬會董事是透過前立法委員介紹過來，高雄若要發展賽馬的話，這些資深董事有經驗，願意把他們的經驗告訴我們高雄。」

推薦閱讀

乾隆「2荒唐錯事」害死富察皇后！　除了弟媳「還偷情妻嫂」…她徹底崩潰

《金家》梁家榕肌肉萎縮！　傷照曝光「已經3個月了…」

林依晨被爆台下真面目！　化妝師評她「只有這句話」…網暖哭：真女神

范冰冰堂妹長大美呆！　近照曝光「顏值戰力+1萬」…網看傻：這腿不得了

小人太囂張！2019「5大星座背上插滿箭」　摩羯會被自己人弄死

處女臉上長肉球！醫「一句嘴砲毀她30年」　自卑哭了：我怕害到別人

孫安佐爆「飛日本留學」！　孫鵬備好豪宅給他住

文瑾瑩崩壞！　高清無P照曝光「紋路全現形」網看傻了：OMG

生完頻尿「一晚跑4次廁所」被老公嫌！　心酸媽整夜憋尿：我好卑微

謝和弦道歉熊仔、周湯豪：原諒我！　「雙頰凹陷病容」曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

網爆羅志祥「被STAGE踢出」！　IG幾個小動作早洩密

羅志祥另創品牌！　剛退出STAGE…秒曝「新品牌名字」

林依晨被爆台下真面目！　化妝師評她「只有這句話」…網暖哭：真女神

PO新家照被酸「有錢真好」！　曾莞婷高EQ回答電爆他

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

陸元琪剛認愛5天就分手！　小11歲男友「冒出正宮」爆劈腿

4天街頭捕獲「2影帝級男神」　女星爽曬同框照…網跪了！

啾啾鞋結婚了！「牽緊超正新娘」影片曝光　網驚：有疊字都叛徒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

韓國瑜, 杜汶澤

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 歌手好難當！挑戰「空中吊環」特技　認了：都在假笑
  2. 隋棠「員工全都是美女！」　本尊認證166正妹：跟我越看越像
  3. 孟耿如「一天2親人離開」　崩潰哭：以後要來媽媽肚子裡！
  4. 快訊／黃子佼18年愛狗離開了⋯　「49天後帶你歸土」
  5. 韓國瑜「香港關心高雄賽馬」被打臉！　杜汶澤開砲：煩不煩
  6. 【愛豆SNS認證景點】INFINITE優鉉打卡咖啡廳老闆超有名
  7. 歐陽娜娜「同框18歲網紅」瓜子臉被打趴！網看傻：臉大了一倍
  8. 《沒有煙硝的愛情》：處於冷戰時期身不由己扣人心弦的絕美愛情
  9. 認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！
  10. 私生飯每天半夜「敲門送外賣」　許凱崩潰1舉動..網嘆：好卑微！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366