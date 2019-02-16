《金家》梁家榕肌肉萎縮！　傷照曝光「已經3個月了…」

記者田暐瑋／綜合報導

女星梁家榕1998年在「花系列」名作《太陽花》飾演壞女人爆紅，事隔多年，近來又演出八點檔《金家好媳婦》，人氣再度攀升。近日她在臉書上透露這3個月來罹患了「肌肉萎縮症」，正在復健治療中，讓許多粉絲相當擔心她的身體狀況。

梁家榕拍完《金家》後便暫停接戲，原來是因為肩胛骨移位的老毛病又發作，導致肌肉萎縮，復健至今已經3個多月，目前進步很多，而除了要用啞鈴來練習外，醫生也叮嚀她要多吃肉補充蛋白質，幫助肌肉復原，「肌肉萎縮真的需要很長的復健時間才能恢復健康呀！」

▲梁家榕（圖／翻攝自梁家榕臉書）



有網友曾在表特版PO出一系列梁家榕的近況照，無論是完妝的正裝照，或身穿休閒服裝的運動照，氣色和體態都保養得非常好，絲毫看不出來已經47歲，小時候曾看過她演戲的粉絲都驚呼：「太扯了吧」、「真的都不太會老」、「太誇張了！怎麼保養的？！」

淡妝照引來網友一致好評，不少人都認為她在戲中的濃妝照比較顯老氣，光靠好膚質就能打趴一堆少女，也難怪鄉民稱讚她真的保養得很好，然而，不光是淡妝好看，素顏更是令人驚艷，網友翻出她近年的卸妝照，白皙光滑的皮膚帶有水透感，掛著黑眼圈卻瑕不掩瑜，微微嘟起嘴巴，散發滿滿的少女感。

▲梁家榕（圖／翻攝自梁家榕臉書）