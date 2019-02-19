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Ashly拉鍊一拉下「超兇畫面」掀暴動！　樓梯間依偎尼克閃爆❤

記者劉宜庭／綜合報導

Ashly是來自香港的YouTuber，和「這群人」尼克交往多年，日前在信義區街頭接受男友求婚，即將邁入人生下一個階段。小倆口自交往以來，便經常透過社群網站放閃，近來2人同步曬出情侶裝合照，只不過她外套滑落後，讓好身材呼之欲出的畫面，立刻掀起網友暴動，引發討論。

▲尼克決定娶Ashly原因。（圖／翻攝自臉書／這群人尼克）

▲尼克求婚成功。（圖／翻攝自展榮Instagram）

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▲尼克日前向Ashly求婚成功，小倆口將攜手邁入人生下個階段。（圖／翻攝自尼克臉書、展榮Instagram）

Ashly於18日晚間透過Instagram發文，曬出一張與尼克的依偎合照，畫面中，只見2人穿著同款情侶裝，坐在樓梯間的階梯上拍照，對著鏡頭露出酷帥表情。然而，引人注意的是，她似乎故意將拉鍊拉下，讓外套微微滑落肩膀，不但露出裡頭黑色細肩帶，也大方展現傲人胸圍、事業線。

▲Ashly拉鍊一拉下「超兇畫面」掀暴動！　樓梯間依偎尼克閃爆❤。（圖／翻攝自Ashly的Instagram）

▲Ashly拉鍊一拉下「超兇畫面」掀暴動！　樓梯間依偎尼克閃爆❤。（圖／翻攝自尼克Instagram）

▲Ashly樓梯間依偎尼克，2人穿著情侶裝拍合照。（圖／翻攝自Ashly、尼克Instagram）

小倆口甜蜜合照一曝光，加上Ashly難得小露性感，畫面立刻在網路上掀起熱議，不少粉絲更暴動留言，「哇！好性感」、「太美了」、「乖巧學生與不良少女」、「我先戴墨鏡，以免閃瞎」，甚至還有人模擬尼克語氣喊「給我穿好」，意外引發一陣熱議。

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Ashly, 這群人, 尼克, 王士維

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