林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16年合體劇迷哭了

記者劉宜庭／綜合報導

經典青春偶像劇《我的秘密花園》由林依晨、楊謹華、梁又琳和張天霖主演，2003年一開播收視超高，隔年就推出續集。如今事隔16年，男、女主角因為出席同場婚禮，罕見合體，合照畫面勾起大票劇迷心中回憶，就連男星楊銘威也忍不住驚嘆：「太經典了。」

▲《我的秘密花園》當年在台灣熱播，如今仍讓劇迷印象深刻。（圖／翻攝自林依晨臉書）

▲張天霖當年在《我的秘密花園》苦追林依晨。（圖／翻攝自YouTube）

導演明金成和老婆Patty17日補辦婚宴，在大直維多麗亞酒店席開25桌，婚禮上還找來3對明星伴郎、伴娘，分別是趙駿亞、威廉、Junior以及夏語心、大牙、勇兔，婚禮賓客還包括張小燕、曾國城、林依晨夫婦、陳德烈、楊銘威夫婦等，六月擔任總招待，黃小柔則是顧問，現場星光雲集。

▲明金成17日舉行婚宴，現場星光雲集。（圖／翻攝自Facebook／大牙）

引人注意的是，楊銘威事後曬出一張合照，立刻勾起劇迷心中回憶，原來是他和老婆方志友，一起和《我的秘密花園》CP林依晨、張天霖合照，由於男女主角在戲劇播畢後，便鮮少合體，如今同框畫面曝光，立刻吸引大票網友激動留言，「哇～小敏與耀輝同框了，好懷念的畫面啊」、「超經典」，還有人開玩笑虧，「張天霖怎麼看起來有大叔的感覺」。

▲林依晨（左二）喝喜酒合體16年前《我的秘密花園》男主角張天霖（左三）。（圖／翻攝自楊銘威Instagram）

《我的秘密花園》當年在台灣熱播，如今事隔整整16年，仍讓許多觀眾印象深刻。其中男主角「黃耀輝」由張天霖飾演，當年的他一出道就走紅，拍了許多知名電視劇，近年同樣進軍大陸開拓事業版圖，也把重心轉向幕後工作。

過去，張天霖曾受訪坦言，一直沒回台灣拍戲，是因為無法再過「拿肝換錢」的工作環境，也說曾回台客串好友的戲，沒想到一星期只有12小時睡眠時間，即使收視率告捷，之後好友再發出邀請，他也忍痛婉拒，直說：「賺再多錢失去健康就沒意義。」鮮少出現在螢光幕前的他，如今難得露面，還合體當年CP搭檔林依晨，也在網路上掀起一陣熱議。

▲張天霖近年來多在大陸發展。（圖／翻攝自張天霖微博）