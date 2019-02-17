凱蒂佩芮訂婚戒「天價曝光」！　造型激似奧蘭多「送前妻求婚戒」

記者劉宜庭／綜合報導

美國女歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）在西洋情人節（14日），和男友奧蘭多布魯（Orlando Bloom）訂婚，小倆口經歷分手後又復合，3年戀情終於有情人終成眷屬，羨煞眾人。然而，有外媒起底奧蘭多布魯送給凱蒂佩芮的訂婚戒，居然和他當年送給前妻的款式雷同，且價格相差超過75倍，意外掀起外界熱議。

▲奧蘭多布魯、凱蒂佩芮在情人節訂婚了。（圖／翻攝自奧蘭多布魯IG）



凱蒂佩芮媽媽日前在臉書爆料，公開女兒與奧蘭多布魯訂婚的好消息。不久後，男方也曬出一張合照，秀出和未婚妻甜蜜靠頭的照片，女方手上超大顆花型鑽戒，立刻成為眾人關注焦點。據外媒報導，該枚戒指價值高達美金500萬元（約台幣1.5億），珠寶專家更指出，目測中間粉紅鑽至少有4克拉。

此外，奧蘭多布魯會選擇送上花型訂婚戒，外傳原因主要是取自名字中「Bloom」，有「開花」的涵意，也象徵著與凱蒂佩芮的感情終於開花結果。

▲凱蒂佩芮訂婚戒價值約1.5億。（圖／翻攝自Facebook／Mary Hudson）

不過，外媒也發現，凱蒂佩芮手上的訂婚戒，和當年奧蘭多布魯送給前妻米蘭達凱爾（Miranda Kerr）的婚戒款式十分雷同，然而當年米蘭達被求婚時收到的戒指，價值為美金6.5萬元（約台幣200萬元）。

▲凱蒂佩芮訂婚戒造型被指與當年米蘭達婚戒（右）相似，都是花型。（圖／翻攝自Facebook／Mary Hudson）



奧蘭多布魯和澳洲名模米蘭達凱爾曾有過6年感情，且結婚後育有一子，可惜婚姻僅維持3年，最後仍告吹。直到2016年1月，他和凱蒂佩芮展開新戀情，轟動歐美娛樂圈，雖然隔年一度分手，但事後又被拍到約會看演唱會，如今終於宣布訂婚，獲得不少粉絲祝福。

▲奧蘭多布魯和澳洲名模米蘭達凱爾曾有過6年感情。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！