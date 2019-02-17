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聞Ashly後悔答應求婚…尼克：我會改　道歉隔1天履行承諾了！

記者劉宜庭／綜合報導

香港YouTuber Ashly和「這群人」尼克交往多年，日前在信義區街頭接受求婚，不料事隔短短1個月，就發現男友「變了」，小倆口之間互動開始有了變化，甚至坦言有點後悔答應求婚。對此，尼克當面道歉後，也保證會改善，17日更用行動履行承諾，製造屬於2人的小浪漫。

▲尼克決定娶Ashly原因。（圖／翻攝自臉書／這群人尼克）

尼克(圖／翻攝自尼克臉書）

▲尼克日前在信義區向Ashly求婚成功。（圖／翻攝自臉書／這群人尼克）

Ashly在16日曝光的影片中，控訴尼克3大罪狀，對方不僅約會遲到，也沒有事先通知報備，日前逢遇西洋情人節，也完全沒提起，事後她鼓起勇氣提問，「怎麼我們今年沒有要過情人節？」結果尼克只回了，「喔，對啊。」

一連串舉動，都和求婚前的相處模式不太一樣，讓她無奈表示，有點後悔答應求婚，尼克如今帶給她的感覺就是：「現在已經答應我求婚了，所以…什麼事都有點理所當然。」她認為，感情是需要經營的，「我覺得愛情最可怕的一點，就是我把他當家人，不是說節日一定要過，不要因為說結婚了，以前有的東西突然就沒有了。」

▲Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲Ashly後悔答應求婚、列下3大罪狀，尼克當面道歉並承諾會改。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆ASHLY）

當時，尼克坦承，自己確實有一點忽略了，除了當面向Ashly道歉，也承諾會改善。事隔短短1天時間，他似乎立刻有了改變，17日先是轉發遭女友控訴的影片，藉著自己例子，呼籲眾人要好好珍惜另一半，他也以讀書形容這件事，「簡單來說啦～我就問大家啦！你考完試還會繼續讀書嗎？…我會。」

▲尼克履行承諾做出改善，並製造屬於小倆口之間的小浪漫。（圖／翻攝自尼克Instagram）

▲尼克藉著自身例子，呼籲眾人要好好珍惜另一半。（圖／翻攝自尼克Instagram）

不僅如此，尼克在IG限時動態PO出影片中，也疑似送給女友巧克力餅乾，上頭除了印有2人英文名字，中間還寫著CONGRATULATION（祝賀），似乎是在慶祝小倆口的紀念日。雖然並未解釋其中緣由，不過他在影片中嗨喊，「Woo～吃下去！我們吃下去囉！咬不動是不是？（咬不動）呵呵。」顯見小倆口感情絲毫未受影響，互動仍然甜蜜如初。

▲尼克履行承諾做出改善，並製造屬於小倆口之間的小浪漫。（圖／翻攝自尼克Instagram）

▲尼克履行承諾做出改善，並製造屬於小倆口之間的小浪漫。（圖／翻攝自尼克Instagram）

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Ashly, 這群人, 尼克, 王士維

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